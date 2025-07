Conta de Elmo do 'Vila Sésamo' é invadida e publica mensagens antissemitas

Elmo, o emblemático personagem de "Vila Sésamo", teve sua conta na rede social X (antigo Twitter) hackeada com mensagens antissemitas e contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.





Algumas publicações pediam o extermínio do povo judeu e rotulavam Trump como "fantoche" do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Cerca de 650 mil usuários seguem Elmo, o monstro vermelho peludo que ensina à sua jovem audiência gentileza e paciência. Várias mensagens foram publicadas no domingo à tarde antes de serem removidas.





Publicidade

Um porta-voz do Sesame Workshop, a organização sem fins lucrativos por trás de "Vila Sésamo", disse à AFP que "um hacker desconhecido publicou mensagens repugnantes", incluindo algumas "antissemitas e racistas".





Esse ataque é o mais recente de uma série de incidentes de discurso de ódio na plataforma desde que o bilionário Elon Musk comprou o então Twitter em 2022 e eliminou as políticas de moderação que ele considera censura.

Publicidade





No sábado, sua empresa xAI se desculpou por publicações antissemitas no X feitas pelo seu assistente de inteligência artificial Grok, que elogiou o líder nazista Adolf Hitler.





O antissemitismo está no centro das discussões nos Estados Unidos após dois funcionários da embaixada israelense serem assassinados em frente a um museu judaico em Washington em maio.

Publicidade





Um ataque com bomba incendiária durante um protesto no Colorado em apoio aos reféns israelenses mantidos em Gaza deixou mais de uma dezena de pessoas feridas em junho. Uma mulher de 82 anos morreu posteriormente devido aos ferimentos.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.