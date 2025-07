Andressa Urach pede perdão a Trump em nome dos brasileiros e diz que 'Deus o colocou lá'

A influenciadora Andressa Urach usou suas redes sociais nesta semana para fazer um apelo inusitado após o anúncio do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a taxação de 50% sobre produtos brasileiros. Em vídeo publicado em seu Instagram, Urach pediu “perdão em nome dos brasileiros” e afirmou que “Deus o colocou lá”, em referência ao político norte-americano. Veja o vídeo aqui.





No vídeo, a criadora de conteúdo adulto criticou a reação de parte da população brasileira que passou a atacar Trump nas redes sociais. Para ela, esse tipo de atitude pode intensificar ainda mais a crise entre os dois países. “Tem famílias que dependem de mim. Eu não quero quebrar de novo. Eu não quero deixar pessoas desempregadas. Tu acha que inimizade vai ajudar? A gente tem que se unir, reconhecer, ser humilde, pedir perdão, fazer aliança”, disse Urach.

Segundo a ex-participante do reality A Fazenda, o momento exige cautela e diplomacia. “Pensa nas pessoas, nas crianças, nos trabalhadores, nas empresas. O Brasil já está quebrando, vai terminar de afundar. A gente tem que fazer amizade com ele, pedir perdão para ele, reconhecer que a gente precisa dos Estados Unidos, sim”.





A influenciadora também se posicionou sobre as medidas adotadas por Trump. “Primeiro, eu gostaria de pedir perdão, Trump, pelos brasileiros que estão fazendo protesto contra você, tá? Você é dono do seu país, você coloca as leis que quiser”, afirmou.

Urach revelou ainda que já teve o visto para os Estados Unidos negado, mas que compreende a decisão: “Super entendo, super respeito. Cada presidente faz o que bem entende do seu país”.





Ao comentar sobre o risco de agravamento das tensões diplomáticas, Urach se mostrou preocupada com o futuro. “Gente, vamos ser conscientes: a gente não precisa de guerra, a gente precisa de paz. Nosso país é maravilhoso, nosso país é incrível. Deixa ele governar do jeito que ele quer, ele é livre pra isso. Você tá preparado pra uma guerra? Pra largar uma bomba atômica no Brasil? Que isso. Vamos buscar paz. Respeita as escolhas das pessoas”.

