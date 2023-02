Contratempos entra em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde nesta segunda

INGRESSOS





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (rua Maranhão, n°85, Centro de Londrina) 30 minutos antes das sessões.





A entrada inteira custa R$ 20,00 e a meia, R$ 10,00. Não são aceitos cartões, somente dinheiro.





Tem direito a meia-entrada estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB e sindicato dos jornalistas e servidores públicos. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais tem isenção no valor do ingresso.