CountryBeat grava primeiro DVD da carreira em Cambé

O duo CountryBeat deu mais um grande passo na carreira na última quarta-feira (02) com a gravação ao vivo do seu primeiro DVD, “Isso é CountryBeat”. O espetáculo aconteceu no Village Eventos, em Cambé (RML), com casa cheia e megaestrutura sonora e visual.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Formada por Mateus Félix e Léo Souzza, a dupla mostrou ao vivo o motivo de tanto sucesso nas redes, juntando carisma, faixas curtas, letras chiclete e o estilo agronejo eletrônico que vem sendo sua marca registrada desde 2024.





Publicidade

O evento contou com as participações especiais de Ana Castela, Luan Pereira, MC Daniel, Guilherme & Benuto, MC Tuto e Rio Negro & Solimões, com quem estrearam colaborações, além de dançarinas que animaram ainda mais o palco. De surpresa, Léo&Raphael também se apresentaram durante um dos intervalos de troca de figurino.





Publicidade

O repertório incluiu hits como “Sonho Dela (Cowboy)”, que atingiu o 1º lugar no ranking viral do Brasil no Spotify e o 2º lugar no ranking viral global, “Pampa”, “Filho do Fazendeiro” e “Gerente da Sicredi”, além de músicas inéditas.





Publicidade

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.