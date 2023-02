Criançada poderá curtir bloquinho de Carnaval em shopping de Londrina

A folia está garantida para a criançada neste Carnaval. O “Bloquinho do Aurora - Kids” será realizado pelo Aurora Shopping na segunda e terça de Carnaval, dias 20 e 21 deste mês, com animação da turma do “Plantão Sorriso”, que promete comandar a alegria da garotada com marchinhas clássicas, canções típicas da folia e muita diversão.







A matinê do Aurora Londrina vai começar pontualmente às 15 horas no Centro de Eventos, no 4º piso do Shopping. O ingresso será solidário: os foliões deverão levar dois quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Hospital do Câncer de Londrina. A ideia é soltar a imaginação e abusar da criatividade nas fantasias, adereços e máscaras. Serão muito bem-vindos os palhacinhos, bailarinas, super-heróis, craques de futebol, bichinhos coloridos, personagens de filmes e TV e tudo o mais o que povoa o universo infantil.

Publicidade

Publicidade





Para todos se divertirem em segurança não será permitida a entrada no local com spray de espuma, tinta, líquidos inflamáveis, objetos cortantes, buzina a gás, sinalizadores de fumaça ou qualquer item que a organização do evento identifique como perigosos.





A entrada ao evento será liberada por ordem de chegada e limitada à capacidade do espaço do Centros de Eventos, de 400 pessoas.