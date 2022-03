Incrições para cursos gratuitos da São Paulo Escola de Dança encerram nesta sexta

As inscrições para os Cursos de Cultura e Extensão da São Paulo Escola de Dança seguem até sexta-feira (18), às 23h59. Estão sendo ofertadas 245 vagas em cinco cursos distintos, todos gratuitos. As aulas ocorrerão de forma on-line, híbrida e presencial.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Do total de vagas disponíveis, pelo menos 30% serão destinadas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo; outras 20% irão para candidatos que se autodeclararem negros, pardos ou indígenas. A faixa etária para participação é a partir de 14 anos.

Continua depois da publicidade





Os temas dos cursos giram em torno da história da dança, técnicas específicas de movimento, cruzamentos da dança com outras linguagens, práticas pedagógicas e ancestralidade nos corpos dançantes. As aulas serão ministradas entre os meses de março e julho, com 64h de duração para cada curso. Será concedido certificado digital de participação a todos que obtiverem ao menos 75% de presença.

As inscrições devem ser feitas de forma on-line, por meio do site: https://www.spescoladedanca.org.br/. Além da ficha de inscrição, fazem parte do processo seletivo a análise de currículo e carta de intenção.

Continua depois da publicidade





As aulas híbridas e presenciais serão ministradas na sede da Associação Pró-Dança/São Paulo Companhia de Dança, na Oficina Cultural Oswald de Andrade (R. Três Rios, 363 – 1º andar - Bom Retiro), localizada em São Paulo.