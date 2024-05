Espetáculo de dança mostra força da natureza no Ouro Verde em Londrina neste sábado

O espetáculo “Habita-me”, que será neste sábado (11) em Londrina, traz a temática da serenidade da água, a intensidade do fogo, a fluidez do ar, a constância da terra. Os quatro elementos, que se entrelaçam em uma dança eterna. A apresentação acontece às 20h, no Cine Teatro Ouro Verde localizado na rua Maranhão, 85 - Centro.





A iniciativa é dos estudantes do quarto ano do curso de Artes Cênicas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e tem a direção da professora do Departamento de Artes Cênicas, Tereza Margarida Vine. “Habita-me” é uma expressão artística que combina movimento, música e narrativa referente aos quatro elementos da natureza, tendo como objetivo mostrar maneiras de consagrar e preservar a vida do planeta terra.





Segundo Ailton Fernandes, um dos estudantes que irá performar o espetáculo, a temática foi decidida a partir de estudos sobre a ancestralidade de cada um dos integrantes.

“Utilizamos os quatro elementos da natureza e figuras da cultura brasileira. Uma forma de consagrar a existência e a força da humanidade em conexão com o espiritual”, explica.





Fogo, água, ar e terra serão abordados a partir de estudos com perguntas sensoriais. “Como o fogo arde em você? Como a água te movimenta? Com base nas respostas dos integrantes criamos coreografias ensaiadas”, conta Ailton. Com isso, o intuito é levantar reflexões sobre a resistência da natureza perante ao desmatamento e a poluição, “alertando para o público que a humanidade perdeu a essência da compaixão com o mundo que a mesma habita”.





A entrada do espetáculo é gratuita. Os convidados podem contribuir com um sachê de gato para centros de cuidados dos animais, como o Gotas de Luz. O ingresso é físico e será disponibilizado no Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Arte), além de poder ser obtido na bilheteria do Ouro Verde duas horas antes do começo da apresentação.