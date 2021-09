Morre a bailarina Carina Cortes, ex-intérprete do Ballet de Londrina

A dança está de luto. Morreu na sexta-feira (17) em Araçatuba (SP), a bailarina Carina Cortes, 45, que durante mais de uma década foi integrante do Ballet de Londrina. Carina nasceu em Ilha Solteira (SP) mas foi criada em Guararapes, cidade vizinha a Araçatuba, onde ela se encontrava para o tratamento de um câncer.





Amigos e parceiros de dança lamentaram a morte da bailarina que participou ativamente da cultura de Londrina. Leonardo Ramos, ex-diretor do Ballet de Londrina, lembrou a trajetória de Carina: "Ela era formada pela Faculdade de Dança da Unicamp, começou no Ballet de Londrina como estagiária, no início dos anos anos 2000, passando depois a integrar o elenco com o qual participou de vários espetáculos como 'Nunca', 'Eternamente' , 'Fome', 'Prazeres', 'Para Acordar os Homens e Adormecer as Crianças', ' Decalque', dentre outros."

Sua última participação no Ballet de Londrina foi no espetáculo "A Sagração da Primavera", lembra Ramos , que criou e dirigiu a coreografia para a obra de Igor Stravinsky.

A trajetória marcante de Carina Cortes na cultura de Londrina é lembrada também pelo projeto Faces, criado e dirigido por ela, com recursos do Promic, e que levou a dança a milhares de crianças da periferia da cidade. O projeto de inclusão social - criado nos meados do anos 2000 - durou mais de uma década com muitas apresentações em locais públicos, tornando a arte acessível a crianças e adolescentes de baixa renda. A bailarina também criou e dirigiu a escola de dança Conservatório das Artes, um de seus últimos projetos em Londrina.







O corpo de Carina Cortes foi sepultado na tarde deste sábado em Guararapes (SP), cidade próxima a Araçatuba, onde ela estava em tratamento de câncer.

