Raphael Vicente faz clipe com coreografia de 'Hung Up' e tenta chegar até Madonna

O dançarino e coreógrafo Raphael Vicente quer chegar até Madonna . Após chamar a atenção de Shakira nas redes sociais com seu clipe de "Waka Waka" em 2022, o tiktoker do Complexo da Maré se juntou à dançarina Aline Maia em uma coreografia de "Hung Up", da rainha do pop.



No vídeo, a dupla executa a coreografia impecável em cenários da Maré e de Copacabana.

"Marquem muito a Madonna aqui, esse vai ser o nosso caminho para o grande dia", pediu Raphael nas redes sociais.



O objetivo é ser visto pela diva e quem sabe conseguir um espaço no palco dela no show de encerramento de sua turnê de 40 anos.

"Vocês estão preparadas para o show da Madonna? A diva que marcou gerações já chegou no Brasil fazendo barulho, e eu e o Raphael Vicente nos juntamos para trazer um hit da queen", escreveu Aline Maia.



"Quem nunca se sentiu uma verdadeira diva ao som dela? A diva do pop nos ensina a ser quem nós somos e a nos expressarmos como podemos e queremos. Uma surra de autoestima", falou a bailarina.