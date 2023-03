De escalada a arco e flecha, shopping de Londrina oferece atividades para crianças até abril

Os personagens Juba e Eloá, mascotes do Londrina Norte Shopping, estarão, de 11 de março a 30 de abril, num grande acampamento na Praça de Eventos, com atividades que incluem escalada, arco e flecha, bicicleta, cama de gato, trama de cordas, entre outras. A participação é para crianças de 4 a 10 anos e custa R$ 30 por 30 minutos, R$ 50 por uma hora e gratuito para crianças com deficiência. A atração tem ainda uma área para bebês a partir de 1 ano, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.







Entre as atividades, está uma parede de escalada em que os participantes colocarão os equipamentos necessários de segurança, com a ajuda do monitor, e terão a missão de escalar ao tipo do labirinto, passando pela ponte e escorregando. Também haverá a brincadeira do arco e flecha, em que o objetivo é atingir o alvo com as flechas de ventosas. Na bicicleta, dois participantes deverão pedalar até preencher o marcador de emoções. “As crianças não vão ficar paradas nem entediadas, vão poder gastar muita energia no tempo em que estiverem aqui”, diz Luana.



para atender as crianças.