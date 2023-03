Cinema de Londrina dá desconto e faz gincana no Dia da Pipoca

A pipoca é a protagonista do dia 11 de março nas salas de cinema do Cinesystem no Londrina Norte Shopping. Com a data para chamar de sua, a iguaria vai ser alvo de gincanas, prêmios e descontos deliciosos ao longo do horário de funcionamento do cinema. Descoberta no século XIX, nos Estados Unidos, a pipoca virou sinônimo de filme e é ingrediente indispensável dentro das salas de projeção. No Dia da Pipoca, poderá participar qualquer pessoa que comprar um ingresso para uma das sessões.





Entre as ações, estão 50% de desconto em todos os combos de pipoca e bebida, de variados tamanhos: médio, grande, super, duplo, max e max duplo. Mas, o desconto só é aplicado no combo. Não vale para compras avulsas nem para combos com souvenirs, doces, chocolate e outros itens. Além disso, quem faz parte do Clube da Pipoca trem vantagens: na compra de um combo nesse dia, terá direito a refil de pipoca, que é pessoal, intransferível e válido na reposição da embalagem comprada nessa data.

Durante os intervalos, haverá gincanas e brincadeiras realizadas aleatoriamente no foyer. Nesse caso, não é necessário comprar ingresso para participar. Uma delas será o “acerte o alvo”, em que participam seis duplas por vez: ganha o primeiro participante que acertar três pipocas dentro da boca do colega em menos de dois minutos. Haverá ainda a “corrida de pipoca na colher”, com seis participante por vez eu precisam andar uma determinada distância com uma colher na boca cheia de pipoca: quem chegar primeiro com pelo menos uma pipoca na colher, ganha. A terceira brincadeira será a corrida da bexiga, com seis duplas por vez que precisam correr uma distância determinada com uma bexiga nas costas: ganha quem chegar primeiro sem derrubá-la durante o percurso.





Os clientes membros do Clube da Pipoca poderão participar ainda do “palpitão”: para ganhar, será preciso acertar quantas pipocas têm no balde exposto no foyer. Ganha quem acertar o número exato ou o número aproximado. Se houver empate, o desempate será por quem fez a compra com o maior valor naquele dia, quem é o membro mais antigo do clube ou, por fim, quem é a pessoa mais velha. O prêmio é um cartão VIP com validade de três meses. Além disso, quem comprar um ingresso mais um combo tem o direito de estourar um balão e concorrer a prêmios. Os membros do Clube da Pipoca têm direito a estourar dois balões, que poderão ou não ter prêmios.





“A pipoca é uma paixão nacional e a gente não podia ficar de fora dessa ação que o Cinesystem irá realizar. Então, todos os clientes são convidados a curtirem um filme nas nossas salas de projeção e participarem das atividades e promoções que vão rolar durante o dia”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. As sessões de cinema no Cinesystem têm início todos os dias a partir das 14h.