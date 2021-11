De revelação como atriz à saída da Globo, relembre trajetória de Camila Queiroz

De ninfeta inocente a mãe-coragem, a personagem Angel teve uma trajetória e tanto na saga de "Verdades Secretas", iniciada na Globo em 2015 e cuja continuação está sendo exibida no Globoplay. Mas nada que se compare à de sua intérprete, Camila Queiroz, 28.

Quando os primeiros episódios da novela exibida na faixa das 23h foram ao ar, há 6 anos, ela chamou a atenção na pele da garota que vinha do interior, se aventurava no mundo da moda e descobria um universo cheio de ambição e luxúria. Sua atuação, sob a batuta de Mauro Mendonça Filho, foi bastante elogiada e ela concorreu a todos os prêmios de revelação daquele ano.

Até então, a jovem de Ribeirão Preto (interior de SP) era uma ilustre desconhecida do grande público. Já tinha um nome forte no meio da moda, é verdade. Começou a carreira aos 14 anos, depois de vencer um concurso e assinar contrato com a Ford Models. Dois anos depois, foi morar no exterior (passou pelo Japão e se fixou nos EUA) e só voltou após ser selecionada para o papel que a faria célebre.





Se antes ela podia andar como anônima por aí, depois de "Verdades Secretas" isso se tornou impossível. A vida pessoal dela começou a ser assunto da imprensa de celebridades e as oportunidades profissionais começaram a se multiplicar.





Todo mundo na Globo queria colar no sucesso da novata. Ainda em 2015, ela estreou como apresentadora, ajudando Luciano Huck no Caldeirão de Ouro daquele ano e comandando ao lado de Márcio Garcia o especial sertanejo Festeja Brasil.

No ano seguinte, repetiu a dobradinha com Walcyr Carrasco, autor de "Verdades Secretas", na novela "Êta Mundo Bom!". Foi a chance de demonstrar versatilidade, uma vez que Mafalda, sua personagem, era uma caipira que em nada lembrava a sedutora Angel.





Foi durante a novela também que ela conheceu o atual marido, Klebber Toledo, com quem fazia par romântico e cujo personagem gerou fixação em Mafalda com seu "cegonho" (um subterfúgio para falar do órgão sexual do rapaz no horário das 18h). O romance foi assumido depois que a novela terminou (assim como após a oficialização do fim do relacionamento anterior de Camila, com o modelo Lucas Cattani, com quem ficou por 3 anos).





Em 2017, foi a vez da atriz viver sua primeira protagonista, a Luiza de "Pega Pega". Porém, o par romântico com Mateus Solano não teve muita liga e o casal de mocinhos da novela foi tido como "insosso" por parte do público e da crítica especializada. A novela está sendo reprisada atualmente na faixa das 19h.





Depois disso, Camila só teve um papel de destaque em "Verão 90", mas nada que lhe rendesse elogios como os da estreia na carreira de atriz. Por isso mesmo, quando começou-se a especular sobre uma continuação para "Verdades Secretas", o público imaginou que ela voltaria a brilhar como Angel.





No começo de 2021, no entanto, uma surpresa: assim como tem ocorrido com vários medalhões do elenco da Globo, a atriz confirmou que não teria mais contrato longo com a emissora. Na época, houve boatos de que ela já estava negociando com a Netflix em segredo, o que ela negou.





De todo modo, após encerrado seu vínculo com a Globo, ela apresentou no serviço de streaming o reality show Casamento às Cegas Brasil. Também gravou a série "De Volta aos 15", com estreia prevista para 2022, ao lado de Maisa Silva.





Na ocasião, o jornal Folha de S.Paulo registrou que o clima com a Globo parecia estar bom, já que ela continuava escalada para fazer Angel em "Verdades Secretas 2". A continuação da novela estreou fazendo estardalhaço, com números recordes para a Globoplay, mas também com muitas críticas.





Dirigidos por Amora Mautner, os novos capítulos não tiveram a mesma receptividade da primeira temporada. Nas redes sociais, bem como em textos da imprensa que cobre televisão, há muitas críticas ao texto fraco e às atuações exageradas.





Tanto é que uma das piadas recorrentes desta quarta-feira (17), após o anúncio de que a atriz não estará nos episódios finais, é que está mais interessante acompanhar os bastidores do que a novela em si. A conferir as cenas dos próximos capítulos.