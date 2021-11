'Dia da Favela' tem batalha de rima, oficinas e arte em Londrina

Nesta quinta-feira, dia 04 de novembro, é comemorado o Dia da Favela, e para marcar a data, uma série de atividades estão programadas até o final de semana.

A realização é da Cufa (Central Única das Favelas) Londrina, através dos projetos Conexões Londrina e Amigas do São Jorge.

De acordo com a organização, as favelas brasileiras movimentam quase R$118 bilhões da economia anual do país, o que equivale ao PIB da Suíça. Quase 70% da população das favelas é negra e 51% das famílias são chefiadas por mulheres.





Em Londrina, as comunidades do São Jorge e Aparecidinha, na zona norte, serão palco de batalhas de rima, oficinas de cabelo e barbearia, contação de histórias, shows, distribuição de alimentos e muito mais. A programação começa nesta quinta (4) e segue até o domingo (7).



