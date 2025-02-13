Dia Mundial do Rádio: veja o que mais tocou em cada região do Brasil

Um estudo do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para o Dia Mundial do Rádio, festejado nesta quinta-feira (13), mostrou a diversidade musical no país, a influência de artistas nacionais e internacionais e as diferentes escolhas musicais regionais a partir do que mais tocou nas rádios nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul que pagaram os direitos autorais de execução pública. Nos últimos 10 anos, os brasileiros ouviram mais músicas internacionais do que nacionais nas rádios com programação musical em todas as regiões do Brasil.
Uma das curiosidades foi a predominância das músicas de compositores e artistas internacionais nas várias regiões do Brasil, indicando ainda a influência de gêneros musicais como pop, eletrônico e R&B nas rádios brasileiras, principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Canções como "Shape of you", sucesso de Ed Sheeran, "Piece of your heart", canção do trio italiano Meduza em parceria com o trio britânico Goodboys, e "Get lucky", da dupla francesa Daft Punk em parceria com Pharrell Williams e Nile Rodgers, marcaram presença no top 10 dos rankings dessas regiões.
MÚSICAS NACIONAIS NÃO FICARAM DE FORA
Apesar da presença de canções e autores internacionais, as músicas nacionais também tiveram espaços nos rankings, com destaque para o sertanejo, a MPB e o pop nacional. Canções como "Medo bobo", "Jenifer" e “Erro gostoso” apareceram no top 20 das regiões Centro-Oeste e Nordeste. Outra curiosidade foi que o único ranking em que uma música nacional figurou em primeiro lugar foi o do Nordeste, com "Flores em vida", dos autores Vanessa da Mata, Felipe Duram, Alberto Araújo e Ben Harper.
O Ecad listou o percentual de participação de autores nacionais e internacionais nas composições das músicas que fizeram parte do top 20 de cada uma das regiões. A região Centro-Oeste teve 65% de artistas internacionais na autoria das canções e 35% de nacionais. A região Nordeste teve percentuais mais equilibrados: 55% de internacionais e 45% de nacionais. O mesmo aconteceu na região Sul com a participação de 55% de autores internacionais nas composições das canções e 45% de nacionais. A região Norte teve 60% de internacionais e 40% de nacionais. Já a região Sudeste teve a maior predominância de artistas internacionais que participação como autores nas canções com 80%, enquanto os nacionais tiveram a participação de 20%.
“O rádio continua a ser um forte meio de comunicação no Brasil, pois os brasileiros o escolhem para ouvir música e confiam nele para conferir as notícias, apesar das outras opções que o streaming oferece hoje em dia. Nos últimos anos, o segmento de Rádio tem sido um dos principais na distribuição dos direitos autorais de compositores e artistas. Mas ainda precisamos melhorar a arrecadação dos direitos autorais desse segmento e conscientizar emissoras que ainda não realizam o licenciamento musical com regularidade. Nossa expectativa é diminuir a inadimplência no segmento de Rádio para que possamos aumentar a arrecadação dos direitos autorais e distribuir mais para quem vive da música. Vamos trabalhar em 2025 para isso”, disse a superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim.
DIA MUNDIAL DO RÁDIO
O Dia Mundial do Rádio foi criado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) e oficializado no ano de 2011. A data é uma homenagem à primeira emissão de um programa da United Nations Radio (Rádio das Nações Unidas), em 1946.
Importante ressaltar que o estudo do Ecad leva em consideração, em seu segmento de Rádio, apenas as emissoras que estão adimplentes no país. Neste segmento, são remunerados os titulares de direitos de autor (compositores e editoras) e conexos (intérpretes, músicos e produtores fonográficos).
RANKINGS MUSICAIS POR REGIÕES: AS MAIS TOCADAS EM RÁDIOS ADIMPLENTES NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS
Região Sul
Posição - Música - Autores
1 - Piece of your heart - Luke / Simon De Jano / Joshua Alexander Grimmett / Nathan C / Blake Cooper / Madwill
2 - Timber - Luke Gottwald / Sermstyle / Breyan Isaac / Kesha / Greg Errico / Steve Arrington / Priscilla Renea / Roger Parker / Carter Charles Cedel / Cirkut / Buddy L Hank / Lee Oskar / Pitbull / Oskar Keri
3 - Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata
4 - Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss
5 - Get lucky - Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem
6 - Hey brother - Ash Pournorui / Fire Frank / Veronica Maggio / Avicii / Damien Adore
7 - My universe - Rap Monster / Bill Rahko / Ho Seok Jeong / Coldplay / William Champion / Max Martin / A Martin / Suga / Necro Facility
8 - Mandou bem - Marcos Tulio Lara / Nile Rodgers / Rogerio Flausino / Gigi Cerqueira / Barnes Jerry / Fabio O'brian / Paulinho Fonseca / Pj / Marcio Buzelin
9 - Dancing with a stranger - Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier
10 - Aí eu ligo - Matheus Mattos / Paulinha Goncalves / Arthur Castro / Alcebias Flausino / Kaua Rodrigues
11 - Say something - Danjahandz / Chris Stapleton / Larrance Levar Dopson / Justin Timberlake / Timbaland
12 - 7 years - Morten Jensen / Lukas Graham / Brody Brown / Morten Pilegaard / Stefan Forrest / La Brel David James
13 - Cold heart - Dean Meredith (Gb) / Sam La More / Sir Drew (Gb 2) / Pnau / Ann Orson / Bernie Taupin
14 - Coração pirata - Serginho Herval / Cleberson Horsth / Nando / Paulinho / Ricardo Feghali / Aldir Blanc / Eurico Filho
15 - Regime fechado - Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Thiago Alves / Jenner Melo
16 - First class - Jasper Lee Harris / Raheem The Dream / Awesome Jones / Angel Lopez / Roget Chahayed / Charlie Handsome / Elvis Jr Williams / Nickie Jon Pabon / Douglas Ford / Will I Am / Chris Lova Lova / Jack Harlow / Fergie
17 - Facas - Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha
18 - Jenifer - Allef Alcino / Joao Pala / Thales Gui / Fred Willian / Abel Junior / Junior Avelar / Leo Sousa / Thawan Alves
19 - Erro gostoso - Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia
20 - Notificação preferida - Os Parazim / Vine Show / Junior Gomes
Região Sudeste
1 - Piece of your heart - Luke / Simon De Jano / Joshua Alexander Grimmett / Nathan C / Blake Cooper / Madwill
2 - Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss
3 - Irreplaceable - Eriksen Mikkel Storleer / Bjorklund Amund / Beyonce / Espen Lind / Tor Erik Hermansen / Ne Yo
4 - Dancing with a stranger - Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier
5 - Timber - Luke Gottwald / Sermstyle / Breyan Isaac / Kesha / Greg Errico / Steve Arrington / Priscilla Renea / Roger Parker / Carter Charles Cedel / Cirkut / Buddy L Hank / Lee Oskar / Pitbull / Oskar Keri
6 - Say something - Danjahandz / Chris Stapleton / Larrance Levar Dopson / Justin Timberlake / Timbaland
7 - My universe - Rap Monster / Bill Rahko / Ho Seok Jeong / Coldplay / William Champion / Max Martin / A Martin / Suga / Necro Facility
8 - Get lucky - Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem
9 - Hey brother - Ash Pournorui / Fire Frank / Veronica Maggio / Avicii / Damien Adore
10 - 7 years - Morten Jensen / Lukas Graham / Brody Brown / Morten Pilegaard / Stefan Forrest / La Brel David James
11 - Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata
12 - Leave the door open - D Mile / B Anderson / Brody Brown / Bruno Mars
13 - First class - Jasper Lee Harris / Raheem The Dream / Awesome Jones / Angel Lopez / Roget Chahayed / Charlie Handsome / Elvis Jr Williams / Nickie Jon Pabon / Douglas Ford / Will I Am / Chris Lova Lova / Jack Harlow / Fergie
14 - Cold (feat future) - John Henry Ryan / Phil Paul Shaouy / Detail / Adam Levine / Justin D Tranter / J Kash
15 - Cold heart - Dean Meredith (Gb) / Sam La More / Sir Drew (Gb 2) / Pnau / Ann Orson / Bernie Taupin
16 - Medo bobo - Vinicius O Poeta / Maraisa / Francisco Araujo / Junior Pepato / Juliano Tchula
17 - Regime fechado - Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Thiago Alves / Jenner Melo
18 - Mandou bem - Marcos Tulio Lara / Nile Rodgers / Rogerio Flausino / Gigi Cerqueira / Barnes Jerry / Fabio O'brian / Paulinho Fonseca / Pj / Marcio Buzelin
19 - The middle - Jordan Kendall Johnson / Marclo / Grey / Zedd / Stefan Adam Johnson / Sarah Paige Aarons
20 - Rather be - Nicole Marshall / Jack Patterson / James John Napier / Grace Chatto
Região Centro-Oeste
1 - Piece of your heart - Luke / Simon De Jano / Joshua Alexander Grimmett / Nathan C / Blake Cooper / Madwill
2 - Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata
3 - 7 years - Morten Jensen / Lukas Graham / Brody Brown / Morten Pilegaard / Stefan Forrest / La Brel David James
4 - Leave the door open - D Mile / B Anderson / Brody Brown / Bruno Mars
5 - Get lucky - Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem
6 - Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss
7 - Hey brother - Ash Pournorui / Fire Frank / Veronica Maggio / Avicii / Damien Adore
8 - Say something - Danjahandz / Chris Stapleton / Larrance Levar Dopson / Justin Timberlake / Timbaland
9 - Someone you loved - Benjamin Alexander Kohn / Peter Norman Cullen Kelleher / Romans / Lewis Capaldi / Tom Barnes
10 - Erro gostoso - Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia
11 - Timber - Luke Gottwald / Sermstyle / Breyan Isaac / Kesha / Greg Errico / Steve Arrington / Priscilla Renea / Roger Parker / Carter Charles Cedel / Cirkut / Buddy L Hank / Lee Oskar / Pitbull / Oskar Keri
12 - Coração pirata - Serginho Herval / Cleberson Horsth / Nando / Paulinho / Ricardo Feghali / Aldir Blanc / Eurico Filho
13 - My universe - Rap Monster / Bill Rahko / Ho Seok Jeong / Coldplay / William Champion / Max Martin / A Martin / Suga / Necro Facility
14 - Dancing with a stranger - Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier
15 - Regime fechado - Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Thiago Alves / Jenner Melo
16 - Always remember us this way - Hillary Lee Lindsey / Lori Mac Kenna / Lady Gaga / Natalie Hemby
17 - Jenifer - Allef Alcino / Joao Pala / Thales Gui / Fred Willian / Abel Junior / Junior Avelar / Leo Sousa / Thawan Alves
18 - Medo bobo - Vinicius O Poeta / Maraisa / Francisco Araujo / Junior Pepato / Juliano Tchula
19 - Facas - Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha
20 - A sky full of stars - Coldplay / William Champion / Avicii / A Martin
Região Nordeste
1 - Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata
2 - Piece of your heart - Luke / Simon De Jano / Joshua Alexander Grimmett / Nathan C / Blake Cooper / Madwill
3 - Jenifer - Allef Alcino / Joao Pala / Thales Gui / Fred Willian / Abel Junior / Junior Avelar / Leo Sousa / Thawan Alves
4 - Medo bobo - Vinicius O Poeta / Maraisa / Francisco Araujo / Junior Pepato / Juliano Tchula
5 - Halo - Ryan Tedder / Beyonce / Bogart
6 - Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss
7 - Facas - Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha
8 - A noite - Rita Wainer / Adriano Cintra / Giuseppe Anastasi / Tie / Andre Whoong
9 - Always remember us this way - Hillary Lee Lindsey / Lori Mac Kenna / Lady Gaga / Natalie Hemby
10 - Dancing with a stranger - Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier
11 - When I was your man - Ari Levine / Andrew Wyatt / Phillip Lawrence / Bruno Mars
12 - Say something - Danjahandz / Chris Stapleton / Larrance Levar Dopson / Justin Timberlake / Timbaland
13 - Erro gostoso - Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia
14 - Regime fechado - Samuel Alves / Natanael Silva / Juan Marcus / Vinicius / Thiago Alves / Jenner Melo
15 - Shallow - Dirty Pretty Things / Andrew Wyatt / Lady Gaga / Mark Ronson
16 - Get lucky - Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem
17 - 7 years - Morten Jensen / Lukas Graham / Brody Brown / Morten Pilegaard / Stefan Forrest / La Brel David James
18 - Irreplaceable - Eriksen Mikkel Storleer / Bjorklund Amund / Beyonce / Espen Lind / Tor Erik Hermansen / Ne Yo
19 - Morena - Diego Barão / Shylton / Breno / Luan Santana / Lucas Santos
20 - Medicina - Anitta / Mauricio Reglero / Jon Leone / Mario Alberto Caceres / Andy Clay Cruz Felipe
Região Norte
1 - Irreplaceable - Eriksen Mikkel Storleer / Bjorklund Amund / Beyonce / Espen Lind / Tor Erik Hermansen / Ne Yo
2 - Halo - Ryan Tedder / Beyonce / Bogart
3 - Dancing with a stranger - Eriksen Mikkel Storleer / Sam Smith / Normani Kordei / Tor Erik Hermansen / James John Napier
4 - Hey brother - Ash Pournorui / Fire Frank / Veronica Maggio / Avicii / Damien Adore
5 - Flores em vida - citação: boa sorte/good luck - Ben Harper / Felipe Duram / Alberto Araujo / Vanessa Da Mata
6 - Get lucky - Nile Rodgers / Daft Punk / Pharrell / Christo Guy Manuel Homem
7 - Shape of you - Briggs Kevin Jerome / Ed Sheeran / Maccutcheon Steven / John Macdaid (Gb) / Tameka D Cottle / Kandi L Burruss
8 - Timber - Luke Gottwald / Sermstyle / Breyan Isaac / Kesha / Greg Errico / Steve Arrington / Priscilla Renea / Roger Parker / Carter Charles Cedel / Cirkut / Buddy L Hank / Lee Oskar / Pitbull / Oskar Keri
9 - My universe - Rap Monster / Bill Rahko / Ho Seok Jeong / Coldplay / William Champion / Max Martin / A Martin / Suga / Necro Facility
10 - Coração pirata - Serginho Herval / Cleberson Horsth / Nando / Paulinho / Ricardo Feghali / Aldir Blanc / Eurico Filho
11 - First class - Jasper Lee Harris / Raheem The Dream / Awesome Jones / Angel Lopez / Roget Chahayed / Charlie Handsome / Elvis Jr Williams / Nickie Jon Pabon / Douglas Ford / Will I Am / Chris Lova Lova / Jack Harlow / Fergie
12 - Cold heart - Dean Meredith (Gb) / Sam La More / Sir Drew (Gb 2) / Pnau / Ann Orson / Bernie Taupin
13 - Aí eu ligo - Matheus Mattos / Paulinha Goncalves / Arthur Castro / Alcebias Flausino / Kaua Rodrigues
13 - Facas - Flavinho Tinto / Douglas Mello / Victor Hugo / Nando Marx / Philipe Pancadinha
14 - See you again - Andrew Cedar / Dj Frank E / Charlie Puth / Daniel Benjamin Cobbe / Joshua Karl Simon Hardy / Wiz Khalifa / Phoebe Louise Cockburn
15 - Grandes coisas - Mc Cann Andrew / Alan Peter Comfort / Paula Santos / Ian Jordan / Peter Kernoghan / Aaron Jordan Boyd / Richard Bleakley
16 - Jenifer - Allef Alcino / Joao Pala / Thales Gui / Fred Willian / Abel Junior / Junior Avelar / Leo Sousa / Thawan Alves
17 - A sky full of stars - Coldplay / William Champion / Avicii / A Martin
18 - Ela e ela - Cris Ribeiro / Flavinho Tinto / Douglas Mello / Nando Marx / Thales Lessa
19 - Arranhão - Flavinho Do Kadet / Felipe Kef / Felipe Marins / Nudoze / Kaique Kef / Edson Garcia
20 - Someone you loved - Benjamin Alexander Kohn / Peter Norman Cullen Kelleher / Romans / Lewis Capaldi / Tom Barnes
