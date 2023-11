'Divertida Mente 2', da Pixar, ganha trailer com novas emoções

A Pixar divulgou, nesta quinta-feira, dia 9, o primeiro trailer da aguardada sequência de "Divertida Mente", uma das animações mais celebradas do estúdio, lançada em 2015.



Por enquanto chamado simplesmente de "Divertida Mente 2", ou "Inside Out 2", no original em inglês, o filme deve chegar aos cinemas no ano que vem, mas ainda não há data exata definida. O anúncio ocorreu em meio a turbulências na Disney, durante um evento com investidores comandado pelo CEO Bob Iger.





Publicidade

Publicidade

Nele, Iger admitiu que o estúdio errou a mão em produções recentes e que, passado um período de ajustes, ele agora deve começar sua reconstrução.





A animação da Pixar, que em seu lançamento gerou US$ 857 milhões de bilheteria e foi aclamada por público e crítica, é uma das grandes apostas para esse novo momento.





Publicidade

Dirigido pelo estreante em longas Kelsey Mann, que fez o curta de "Monstros S.A." "Central da Festa" e trabalhou no departamento de animação de desenhos como "A Mansão Foster para Amigos Imaginários", "Divertida Mente 2" vai apresentar ao público novas emoções.