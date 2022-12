Documentário sobre direito da mulher sobre o próprio corpo será exibido gratuitamente em Londrina

A falta de autonomia das mulheres sobre o próprio corpo durante a gestação e a dificuldade de fazer valer suas escolhas para o parto é o tema do documentário "Proibido Nascer no Paraíso", que será exibido de gratuitamente em uma sessão debate em Londrina.





O filme acompanha as angústias e os desafios de três grávidas que moram em um dos principais pontos turísticos brasileiros, a ilha de Fernando de Noronha/PE.

As mulheres são forçadas a se afastar de casa, do trabalho e da família 12 semanas antes da data prevista para o nascimento. Isso porque desde 2004 o governo local decidiu suspender os partos no único hospital local, que atende apenas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Todas as grávidas são encaminhadas a Recife e nem mesmo as nativas podem ficar.





O documentário, que está em turnê pelo Brasil, será exibido nesta sexta-feira (9), às 19h, no MARL. Participam do debate: a diretora do filme, Joana Nin, a socióloga da Rede Feminista de Saúde, Elaine Galvão, a Conselheira Municipal pelos Direitos das Mulheres, Karime Peres Vilela, integrante da Rede Feminista de Saúde e do Néias Observatório de Feminicídios de Londrina, Meire Moreno, presidenta do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Londrina, Sueli Galhardi, e a doula Milene Souza.

"Quem é que faz as regras?", pergunta uma das três gestantes que empresta sua história ao filme. Dona de uma pequena tapiocaria, Babalu é nativa e filha de nativos de Fernando de Noronha/PE, um dos destinos turísticos mais cobiçados no Brasil.





Ela estava decidida a enfrentar a tudo e a todos para dar à filha o mesmo berço de suas antepassadas, mas para isso precisaria afrontar regras que impuseram uma proibição informal aos partos. Desde 2004 as gestantes locais são forçadas a se afastar de casa por no mínimo três meses por falta de atendimento de saúde especializado na ilha.

A partir da realidade de Babalu e de outras duas gestantes, Harlene e Ione, o filme propõe um debate sobre o direito da mulher sobre o próprio corpo e sobre a violência obstétrica. A produção é da Sambaqui Cultural, produtora que atua em Curitiba e no Rio de Janeiro.

"Depois de pesquisar a situação durante alguns anos, entendi a complexidade de montar um serviço de referência, uma maternidade na ilha. Mas nunca vou entender a opção do Estado de decidir pelas mulheres sobre algo que deveria levar em conta os desejos delas. Por que não fornecer informação e o melhor atendimento possível para aquelas que decidirem ficar? Fico me perguntando se a obsessão por forçá-las a sair não levou o hospital local a fechar o centro cirúrgico que atendia também outros tipos de emergência, tamanho o medo que se tem das mulheres desrespeitarem essa regra esdrúxula de as obrigar a se afastar de casa por longos meses para ter seus filhos", afirma a idealizadora do filme, Joana Nin.

O documentário ficou pronto quando as salas de cinema estavam fechadas, em restrição à covid-19. Depois de atravessar a pandemia surfando na onda do mundo virtual, o filme chega às telas por meio de uma campanha de impacto.





Nesta proposta inovadora de distribuição, o cinema é utilizado como ferramenta de transformação social a partir de um planejamento de comunicação estratégica.

“A ideia dessa campanha é mobilizar uma rede de ativistas, de ONGs e pessoas ligadas à causa para que eles atraiam seus seguidores. E o que você dá em troca? Coloca o filme à disposição delas e oferece sessões gratuitas com debate”, explica a cineasta.





O público mais engajado na causa acaba ajudando na divulgação do filme, principalmente nas redes sociais. O objetivo é que o documentário chegue ao maior número de pessoas possível e fomente o debate sobre o tema.

SERVIÇO





Proibido Nascer no Paraíso

Data: 09/12/2022

Horário: às 19h

Local: MARL - Av. Duque de Caxias, 3241 - Centro

Duração do filme: 78 minutos