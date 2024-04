'Domingo à noite': filme em que Marieta Severo lida com o Alzheimer estreia nos cinemas de Londrina

DRAMA





DOMINGO À NOITE





Direção: André Bushatsky.





Elenco: Marieta Severo, Natália Lage, Zecarlos Machado.

Aos 75 anos de idade, Margot é uma das maiores atrizes do Brasil. Casada há mais de 50 anos com Antônio, um escritor premiado que vive com Alzheimer avançado, ela vê sua vida mudar completamente quando descobre que também tem Alzheimer.





Margot precisará correr contra o tempo se quiser terminar um último trabalho, se reconectar com os filhos e manter a independência para morrer em paz. Nesse processo, ela enfrenta obstáculos para manter sua independência e cuidar do marido sozinha, além do mais importante: manter o amor deles vivo diante da falta de memória.

Espaço Villa Rica:





Quinta-feira - 19h

Sexta-feira - 17h e 19h

Sábado - 17h

Terça-feira - 19h.