Dorama Day tem concurso de cosplay, leilão de oppas e aula de expressões coreanas

Cada vez mais populares no Brasil, os doramas coreanos estão se tornando verdadeiros ícones da cultura pop e já fazem parte da rotina de muitos brasileiros. Para celebrar essa tendência, o Londrina Norte Shopping realiza, no próximo sábado (16), das 13h às 18h, o primeiro Dorama Day, com diversas atividades para os fãs do gênero: loja temática, jogos, leilão de totem dos oppas, além de concurso de cosplay e aula de expressões coreanas. A participação do público é aberta e gratuita, mas é preciso retirar os ingressos através do aplicativo do shopping.
O evento tem início às 13h, com as boas-vindas das organizadoras às 13h30. Thaysa Ksiaskiewcz Karam e Amanda Gabrielle de Oliveira Lima também dividirão a apresentação das atividades. Às 14h, haverá batalha de oppas, seguida de aula de expressões coreanas, às 14h30, com a professora Gaby, da Nabi Class, que ensinará a pronúncia e os significados de algumas expressões ditas nos doramas. Às 15h30 é a vez do concurso de cosplay de doramas, com premiação para os vencedores. Em seguida, às 16h30, será realizado um leilão de totens de oppas. Às 17h30 haverá interação com brindes e às 18h o encerramento do evento.
“O Dorama Day é um convite às dorameiras de Londrina e região para passar uma tarde recheada de atrações voltados ao mundo dos doramas. Será um espaço que, além das atividades programadas, tem o intuito de promover a interação entre as dorameiras e dorameiros do norte do Paraná, aumentando os vínculos entre as pessoas com esse hobby em comum, fortalecendo a comunidade dorameira da nossa região”, afirma Thaysa Ksiaskiewcz Karam.
Oppas
Na batalha de oppas, as dorameiras irão escolher qual o ator preferido. Oppa é uma expressão utilizada por mulheres para se referirem a homens mais velhos. Podem ser irmãos, amigos ou namorados. Além disso, haverá leilão de um totem de oppa. “Queremos ver quem vai ser a sortuda ou o sortudo que arrematará e levará para casa o totem de um dos atores queridinhos dos doramas”, diz Thaysa.
Produtos
Além dos espaços instagramáveis que estão sendo preparados, haverá diversas lojinhas com produtos específicos. “Esperamos que todos aproveitem e façam muitas fotos lindas nos espaços que estamos preparando com muito carinho. E será possível adquirir produtinhos de doramas e kpop, além de produtos de skincare e comidas asiática”, diz a organizadora. Serão cinco expositores com variedade de produtos, entre eles chaveiros, pins, necessaires, meias, almofadas, garrafas térmicas, pelúcias, escovas de dente especiais, pasta dental, shampoos, produtos para cuidado com a pele, café de goma arábica, suplementos, balm, lámens instantâneos, balas, yopoki, refrigerantes, salgadinhos, sojus, mochis e mandus caseiros (doces coreanos tradicionais).
Cosplay
O público está convidado a participar do concurso de cosplay dos personagens dos doramas. “Todos podem participar: homens, mulheres, crianças e até casais. Todos os inscritos se apresentarão no palco, dirão qual é a inspiração de cada um para o figurino, o personagem e dorama. Após o desfile, o público será o jurado e escolherá os três melhores, que receberão prêmios incríveis”, diz Thaysa. As inscrições podem ser feitas pelo formulário e no local do evento, antes do início do concurso.
Entre os prêmios, ganharão kits os colocados em terceiro, segundo e primeiro lugares. Kit dorameira para o primeiro colocado (almofada, garrafa térmica, faixa de skincare, máscara facial, balm labial laneige, chaveiro, enfeite de mesa), Kit Atomy para o segundo (escova de dentes com cerdas de ouro, máscara facial, vitamina C, sachê de café e lámen) e o Kit Atomy para o terceiro colocado (escova de dentes com cerdas de ouro, máscara facial, vitamina C e sachê de café).
Durante o evento, a organização fará perguntas relacionadas aos doramas aos participantes que estiverem por lá. Quem responder corretamente em primeiro lugar poderá ganhar um brinde do evento. “Além disso, durante todo o dia teremos muita música boa, com muito kpop e osts [Original Soundtracks, trilhas sonoras] de doramas. Temos certeza que agradará a todos.”
Inscrição para o concurso de cosplay
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbWkzvvG2zz59bquGjYOBBmxuIhR4v_-ptMqsLAV8B9i9JQ/viewform?usp=previewu
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.
Leia também: