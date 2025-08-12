Pesquisar

'Vozes que Ecoam'

Rodas de Conversa discutem conquistas das mulheres negras na música

Redação Bonde com assessoria de imprensa
12 ago 2025 às 16:19

Foto: Renilson Guimarães/Divulgação
O projeto “Imortais, Vozes que Ecoam”, aprovado pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura do Município de Londrina), promove nesta quinta-feira (14) e no dia 21, a Roda de Conversa “As Vozes de Mulheres Pretas do Blues e Jazz: Conquistas e Desafios”, na Biblioteca Municipal Eugenia Monfranati, no Bairro Ouro Branco (Zona Sul), em Londrina. 


Idealizado pela cantora Cecília Bandeira, o projeto ainda propõe a criação de um concerto com um repertório de músicas que emergiram das vozes de mulheres negras do jazz e do blues. Entre elas estão Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone e Ma Rainey, artistas cujas trajetórias foram historicamente marginalizadas e silenciadas. As rodas de conversa antecipam os concertos com uma orquestra de câmara, marcados para acontecer em novembro, em duas noites, nos dias 22 e 23 de novembro, no Teatro Ouro Verde e sob a regência de Eduardo Assad Sahão.

“As rodas de conversa colocam o projeto para além do palco e, com elas, quero resgatar e enaltecer as vozes destas mulheres pretas, frequentemente apagadas pela história”, explica Cecília Bandeira, que conduzirá os bate-papos. “Estes não serão apenas um espaço de discussão, mas atos de resistência e reivindicação onde narro histórias e interpreto músicas que resgatam a potência dessas mulheres que, apesar de invisibilizadas, construíram os alicerces dessas expressões musicais”, afirma.


A realização das rodas conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, em um exercício de fortalecimento do diálogo entre arte, cultura e sociedade. Na próxima quinta, a Roda de Conversa acontece às 15h, e no dia 21, às 10h. Para participar, é necessária a inscrição prévia pelo WhatsApp (43) 3154-6611 e o mesmo vale para a Roda do dia 21, com a inscrição antes do evento, obrigatória. O projeto conta ainda com o patrocínio do Armazém do Músico e Unimed Londrina.

Concertos

Os concertos nos dias 22 e 23 de novembro no Teatro Ouro Verde também celebrarão o Dia da Consciência Negra, uma ação para reafirmar a importância da valorização e visibilidade das Mulheres Pretas na história da música. “As sessões terão um preço acessível à comunidade e 20% deles serão distribuídos gratuitamente na comunidade onde acontecem as rodas de conversa e outros 10%, oferecidos sem custo pelo Promic, garantindo o acesso democrático à cultura e fortalecendo a luta antirracista”, afirma a cantora. 


Cecília Bandeira é esposa, mãe, artista, produtora e pesquisadora, graduanda em Licenciatura em Música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) com ênfase em Arranjo e Composição. Desde 2019, é a produtora e cantora do Grupo Lisser Assessoria Musical e Orquestra, que se consolidou em Londrina como uma referência no gênero. Tem mais de 20 anos de atuação no cenário musical do Paraná, onde vem desenvolvendo uma carreira sólida e diversificada, explorando diferentes estilos musicais e ampliando constantemente os próprios conhecimentos e habilidades.
 

SERVIÇO:

Rodas de Conversa “As Vozes de Mulheres Pretas do Blues e Jazz: Conquistas e Desafios” com Cecília Bandeira

Dias: 14 e 21 de agosto, às 15h e 10h, respectivamente. Inscrição prévia obrigatória pelo WhatsApp (43) 3154-6611.   

Local: Biblioteca Municipal Eugenia Monfranati (Av. Guilherme de Almeida, 2260 – Bairro Ouro Branco)

Gratuito – Classificação indicativa LIVRE.

