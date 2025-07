Duo Clávis celebra trajetória em show no Festival Internacional de Música de Londrina

A história instrumental do Duo Clávis será contada nesta terça (15) em um programa eclético que mostra um pouco do repertório da dupla. A trajetória musical do Duo Clavis completa 15 anos. Formado por Marcello Casagrande (vibrafone) e Mateus Gonsales (piano/teclados), o Duo se apresenta nesta terça-feira (15), em um show na AML Cultural, com início às 19h.





Quem for ao teatro participará de uma viagem musical pelas histórias e repertório dos três álbuns, singles e arranjos produzidos pelo Duo em seus 15 anos de carreira no cenário da música instrumental brasileira.





O show faz parte do Circuito Pé Vermelho do festival. A programação traz Curumim (César Camargo Mariano; Children's Songs n.6 (Chick Corea); Cabeça de Melão (Paulo Braga); Always August (Brad Mehldau); Song for Dani (Marcello Casagrande); Cumaru (Luiz Bueno); Sea Journey (Chick Corea); La Fiesta (chick Corea). Os ingressos custam R$40,00 e R$20,00 (meia entrada) podem ser adquiridos na plataforma Sympla.





Uma performance de 15 anos criativa e aplaudida

Com um repertório autoral e arranjos próprios, o Duo Clávis transita com liberdade pela música instrumental brasileira, o jazz e a livre improvisação. A sintonia da parceria musical de alto nível vem recebendo elogios e aplausos do público em geral e do meio musical por suas intensas e sensíveis performances.





Uma das características principais do Duo Clávis é o uso da improvisação como elemento essencial para a estruturação criativa de sua música. O Duo estreou em 2011 e já se apresentou em várias cidades do Brasil e em festivais nos Estados Unidos, Argentina, Peru e Uruguai. O portfólio apresenta três álbuns gravados: Duo Clavis (2015), Time Lapse (2021) & Magia Instrumental – Luiz Bueno & Duo Clavis (2022) e um Single: Remembering (2023).

Marcello Casagrande





Marcello é mestre em percussão performance pela University of Missouri - Columbia (USA), e Graduado em Licenciatura em música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Percussionista da OSUEL (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina). Vem se dedicando ao vibrafone na música instrumental brasileira em diversos processos criativos, projetos, shows e gravações.





Mateus Gonsales

Mateus é formado em Jazz e MPB no Conservatório Musical e Dramático de Tatuí (SP) e graduado em produção fonográfica pela UNOESTE (Presidente Prudente-SP). Pós-graduado em Arranjo Musical pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Desenvolve amplas atividades como pianista em vários grupos musicais e projetos culturais.





Serviço:

45º FIML – Duo Clávis

Quando: terça-feira (15)

Onde: Espaço AML Cultural (Praça 1º de Maio,130)

Horário: 19h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/duo-clavis/3018575





Assinatura





A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).





Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional.

Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; Cultural Hall; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.





Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).









