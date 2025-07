Edição de 2025 do 'Brasil Coffee Week' em Londrina terá menus a R$ 28

Mais uma edição do Brasil Coffee Week chega a Londrina nesta semana. Entre os dias 11 e 27 de julho, os amantes de café poderão adquirir combos com preço fixo de R$28 em diversas cafeterias, confeitarias e panificadoras da cidade. Esse ano, mais de 50 locais participam do evento e os menus podem ser acessados pela página do Brasil Coffee Week no Instagram.





O Brasil Coffee Week é um festival gastronômico realizado em diversos estados e no qual as cafeterias participantes criam um menu próprio com valor tabelado. O evento está em sua terceira edição na cidade de Londrina.





De acordo com o idealizador, Diego Drush, o objetivo principal do festival é unificar e democratizar o mercado de café. “Sentia que as pessoas tinham medo de entrar em cafeterias de café especial, panificadoras de fermentação natural e outros. O evento nasceu justamente para que todos possam ter acesso a essa gastronomia”, declarou.

Para essa edição, o evento resgata a memória da geada negra, que atingiu a cidade de Londrina na década de 1970. A tragédia afetou diretamente o plantio de café da região e mudou o perfil econômico de toda regiao. A “Agenda Geada 50 anos”, programada para os dias 18, 19 e 20 de julho, terá palestras, oficinas, visitas mediadas e exibições de obras sobre o ocorrido.





Além dos menus, o festival também oferece ações e workshops gratuitos. Toda as oficinas disponíveis e o formulário de inscrição podem ser conferidos no site do evento.

