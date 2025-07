PSG e Chelsea decidem final do Mundial de Clubes neste domingo

Neste domingo (13), PSG e Chelsea disputam a final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), às 16h (de Brasília). Para chegar à final, o Chelsea eliminou o Fluminense por 2 a 0 na semifinal, com dois gols do atacante João Pedro, revelado pelo próprio Tricolor. Do outro lado, o PSG protagonizou uma atuação de gala ao golear o Real Madrid por 4 a 0, com dois gols de Fabián Ruiz, um de Dembélé e outro de Gonçalo Ramos.





Além do título da primeira Copa do Mundo de Clubes, a premiação em jogo também é um atrativo aos clubes. O campeão levará para casa mais 40 milhões de dólares (R$ 222 milhões) em relação aos 90,8 milhões de dólares (R$ 504 milhões) que já arrecadaram na competição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Uma coincidência curiosa também marca os finalistas. Ambos sofreram apenas uma derrota na competição, e ambas foram para clubes brasileiros na fase de grupos. O Chelsea perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, enquanto o PSG foi superado por 1 a 0 pelo Botafogo.





Rivalidade

Publicidade





A experiência em decisões de Mundial está do lado do Chelsea, que disputa sua terceira final. Em 2012, perdeu para o Corinthians, mas em 2022 conquistou o título ao vencer o Palmeiras. Já o PSG estreia e busca erguer o troféu logo em sua primeira participação.

Publicidade





Apesar da tradição inglesa, o PSG leva vantagem no histórico recente entre os dois clubes em jogos eliminatórios. Nas oitavas de final da Champions League, entre 2014 e 2016, os times se enfrentaram três vezes seguidas, criando uma rivalidade europeia na ocasião. O clube francês venceu dois confrontos, enquanto os ingleses avançaram em um. A rivalidade agora se transfere para o cenário mundial.





Em campo

Publicidade





No PSG, Luis Enrique terá os desfalques certos de Pacho e Lucas Hernández, suspensos. Com isso, Beraldo será mantido no time titular. A provável escalação conta com Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.



Publicidade





O Chelsea pode ter Moisés Caicedo como desfalque, já que o equatoriano sentiu dores no tornozelo em um dos últimos treinamentos. Caso não possa atuar, o brasileiro Andrey Santos deve assumir a vaga na equipe. Uma provável escalação do time inglês tem Sánchez; Reece James (Malo Gusto), Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo (Andrey Santos), Enzo Fernández e Nkunku; Palmer, Pedro Neto e João Pedro.





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: