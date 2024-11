Eggcident: ovos fritos gigantes 'invadem' Curitiba em protesto contra o aquecimento global

Curitiba recebeu uma exposição artística chamada de "Eggcidente", do artista holandês Henk Hofstra, como parte das intervenções astísticas da Virada Sustentável. O local escolhido foi a Praça Generoso Marques, no centro da cidade, e a exibição segue até o próximo domingo (17).





A obra traz a imagem de ovos fritos gigantes, criando uma provocação visual que chama atenção para a gravidade das mudanças climáticas e o aquecimento global. O autor explica que a obra é inspirada na ideia de que a vida começa com um ovo e que a falta de respeito por ela pode levar a um fim drástico.

Hofstra, conhecido por suas intervenções em locais públicos ao redor do mundo, busca dialogar com o público através de obras, por isso, muitas de suas criações são respostas diretas a questões sociais, e a sua instalação em Curitiba utiliza a metáfora de ovos quebrados para alertar sobre os perigos do aumento das temperaturas globais.





“Uma das coisas mais importantes da vida é o começo. Quase toda a vida começa com um ovo. Quando não tivermos respeito pela vida, o mundo terminará como um grande ovo quebrado, estalado e pronto para ser frito”, explica o artista em seu manifesto.

A obra, com seu caráter provocativo, foi exibida em outros locais antes de chegar a Curitiba, e tem o objetivo de fazer o público refletir sobre a necessidade de ações mais contundentes em prol do meio ambiente.





A instalação faz parte de uma série de projetos em que Hofstra transforma espaços comuns em cenários de reflexão. Seus trabalhos anteriores, que incluem desde ruas pintadas de azul em alusão a um rio desaparecido até enormes esculturas de frutas e vegetais, sempre trouxeram um componente de crítica social e busca por conscientização.

Com "Eggcident", Curitiba ganha um novo espaço para o debate ambiental e uma forma lúdica de relembrar que o aquecimento global é um problema urgente. A obra permanecerá exposta durante toda a programação da Virada Sustentável, convidando moradores e visitantes a repensar suas atitudes em relação ao planeta.