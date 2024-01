Eliminado no primeiro paredão, Maycon sai aos prantos do BBB24

Maycon Cosmer foi eliminado do BBB24 na noite desta quinta-feira (11), no primeiro paredão do reality.





Ele saiu da Casa aos prantos enquanto os outros brothers tentavam consolá-lo na despedida. Maycon teve uma forte reação emocional que demonstra que era grande sua expectativa em permanecer no jogo.

Ele ficou com a média de 8,6% dos votos. Desta vez, quem tivesse menos votos sairia, numa modalidade de competição diferente das outras edições do BBB, nas quais quem tinha mais votos saia.





Maycon que é cozinhero numa escola de Balneário Camboriú (SC) já estava na mira do público e dos próprios integrantes do reality depois de ter tentado colocar o apelido de "Cotinho" em Vinícius Rodrigues, o atleta paralímpico de Maringa (PR).





A atitude inconveniente e preconceituosa desagradou muita gente já que o chamado capacitismo hoje tem tolerância zero.





