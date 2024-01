Em dia de paredão quíntuplo, Vanessa Lopes ainda é destaque no BBB 24

Em dia de paredão quíntuplo, com Alane e Giovanna Pitel cotadas para ficar no reality - segundo as enquetes parciais - e com Luigi, Marcus Vinícius e Vinícius Rodrigues, de Maringá, quase empatados para sair da Casa, o foco do noticiário ainda está na saída de Vanessa Lopes do BBB24.





As elucubrações em torno do futuro da tiktoker continuam, mesmo quatro dias após sua saída, na sexta-feira (19).

O que mais se observa na imprensa é que a dançarina está recolhida, sem fazer posts nos dias que se seguiram à sua desistência. Para quem fazia até 25 stories, além de um reel e um feed diariamente, a lacuna chama a atenção, mas é compreensível.





Há um contrato rigoroso entre a Globo e os participantes do BBB. O contrato prevê, por exemplo, a confidencialidade. Isto significa que não dá pra sair dando com a língua nos dentes.

Além disso, acaba o cachê de R$ 40 para cada participante do Camarote até o fim do programa, e pode haver multas altíssimas pela desistência, dependendo da situação de cada um, o que certamente não é o caso de Vanessa.





Mas a reclusão da tiktoker pode significar uma coisa que merece todo respeito: a preservação da saúde mental, tema, aliás, que merece toda atenção do público dentro e fora do reality.





Se Vanessa sofreu um surto no programa só os especialistas podem dizer, mas sua desistência acende o alerta para muitas coisas.





