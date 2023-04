Encenação da 'Paixão Cristo' espera um público de 30 mil pessoas na Vila Portuguesa

Tradição católica, o teatro com a encenação da "Paixão de Cristo" será apresentado nesta sexta-feira (7), em Londrina. Em sua 46ª edição, o evento confirma costumes preservados por gerações. Programada para às 20 horas, no Centro Social Urbano, a organização espera um público como ao do ano passado, de 30 mil pessoas.







Criado em 1978 inicialmente para os moradores da região central de Londrina, ano a ano a qualidade do trabalho cresceu. "A partir da década de 80, o evento atingiu marcas surpreendentes ao ser apresentado para públicos com milhares de pessoas como relatadas nos jornais da época. Logo a peça atraiu olhares de toda a cidade e região, tornando-se uma das maiores atrações culturais do Paraná, sendo, atualmente, um dos maiores espetáculos teatrais do Brasil", relata o diretor do espetáculo em Londrina, Davi Dias, que é administrador de empresas, docente universitário e doutorando em Comunicação pela Universidade de Coimbra.

A organização indica que o espetáculo "Paixão de Cristo" mobiliza cerca de 500 pessoas entre o elenco e a produção.







O espetáculo é iniciado com a retratação da dominação da Judeia pelos romanos. Portanto, é trazida uma cena shakespeariana, inicialmente, com uma batalha antiga entre os romanos e os judeus. Esta cena envolve mais de 200 atores.



SERVIÇO

Espetáculo da Paixão de Cristo

Quando: Sexta-feira (7) Abertura às 18 horas; início da apresentação às 20 horas

Onde: Centro Social Urbano - Vila Portuguesa - Rua Atílio Scudeler, 283

Valor: Entrada gratuita.

Doação espontânea de 1 quilo de alimento