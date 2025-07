Espetáculo de rua propõe reflexão poética sobre a infância

Um gigante embrutecido, que não quer ninguém por perto dividindo o espaço que ele pensa ser só dele. Na peça de teatro "O Gigante Egoísta", tal personagem é um convite à reflexão sobre espaços, direitos, solidariedade, exclusão, convivência, pertencimento e transformação a partir da metáfora de jardim fechado. A montagem da peça, novo espetáculo do ator e diretor londrinense Paulo Barcellos, estreia no próximo sábado (26), às 17h30, na Vila Triolé (R. Etienne Lenoir, 155). A apresentação tem ingressos gratuitos e classificação indicativa livre. O espetáculo segue em temporada com apresentações em escolas, praças e espaços culturais da Cidade até meados de novembro e propõe uma reflexão poética sobre infância, egoísmo e espaço urbano em Londrina.





A peça idealizada para o público infanto-juvenil é uma adaptação livre e sensível do conto homônimo de Oscar Wilde, influente escritor, poeta e dramaturgo irlandês. No texto, a personagem Gigante constrói um grande muro em torno de seu jardim e faz questão de colocar uma placa onde se lê “Os Invasores serão Processados”, impedindo assim que as crianças brinquem em seu espaço privado.





A encenação se constrói ao ar livre, teatro de rua em tom épico, com forte presença narrativa e uso de elementos simbólicos e lúdicos. “A história, que trata da exclusão das crianças de um espaço de alegria e da posterior transformação do Gigante a partir do contato com elas, se torna ponto de partida para reflexões contemporâneas sobre quem pertence aos espaços públicos, o direito ao brincar, e a potência da infância como agente de mudança”, comenta.

“A montagem busca aproximar a infância da arte por meio de uma linguagem acessível e criativa, que ressignifica objetos cotidianos e transforma o espaço urbano em lugar de encontro, escuta e imaginação. A proposta dialoga com temas como solidariedade, exclusão, convivência, pertencimento e transformação a partir do gesto de abertura do Gigante”, completa Barcellos que também assina a dramaturgia do espetáculo que retrata um gigante que, em um ímpeto egoísta, resolve isolar seu jardim das crianças que o coloriam ao brincar e correr por ali.





A partir disso, sua vida fica triste e solitária — até que, sensibilizado por um menino que surge cercado de mistério em sua vida, o protagonista percebe que o caminho para sua própria felicidade está na generosidade e na partilha de seus dias.

O projeto, aprovado pelo PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura do Município de Londrina), começou a ser construído a partir de debates com especialistas em cultura e urbanismo em ações de fortalecimento dos laços entre arte, território e cidadania. Em março, promoveu a série “Diálogos com o Público: a quem pertence o espaço?” , com a participação da gestora cultural e atriz Maria Tendlau (São Paulo), a docente da UEL, urbanista e cicloativista Camila Oliveira, o produtor cultural e ator Eddie Mansan e a produtora cultural e percussionista Luiza Braga.





Ao longo dos meses até a estreia do próximo sábado, cinco artistas da cidade participaram do processo de criação, atuando como provocadores do processo de criação e encenação. Edna Aguiar, Gelson Amaral, Dani Fioruci, Luís Henrique “Bocão” e Luan Valero ofereceram suas próprias experiências, colaborando com os processos e na reflexão sobre o bem cultural da cidade. E assim, Barcellos vai na contramão do tema “egoísmo”, ampliando o olhar a respeito da pesquisa, como apresentado na “abertura de processo” que aconteceu no Espaço Ibirá das Artes no final de semana anterior à estreia.

Sobre o artista





Paulo Barcellos iniciou sua carreira em Londrina em 1986 com o Grupo Delta e, no ano seguinte, participou da fundação da Cia. Dramática Bombom pra que se Pirulito Tem Pauzinho pra se Chupar, que mais tarde passou a se chamar Armazém Cia. de Teatro, onde permaneceu por uma década. Em 1998 mudou-se para São Paulo, onde atuou com diversos grupos e diretores nas áreas de teatro e dança contemporânea. Desde 2020, divide sua atuação entre São Paulo e Londrina, acumulando 46 montagens cênicas ao longo da carreira, com destaque para projetos de pesquisa em narrativas, teatro épico e espaços alternativos.

Serviço:

Temporada “O Gigante Egoísta”

Em julho: sábado (26) às 17h30, na Vila Triolé (R. Etienne Lenoir, 155).

No domingo (27), às 10h na Escola de Circo (ALC), Av. Saul Elkind, 790.

Em outubro: Dia 11, às 15h, no Sabor & Ar (Zerão), dia 12/10, às 15h, na Vila Yara (Rua)

Em novembro: dia 15, às 15h, na Praça Nishinomiya (Aeroporto)

Ficha técnica:





Intérprete e dramaturgo: Paulo Barcellos

Produção Executiva: Cris Resende

Acompanhamento de encenação: Gelson Amaral

Cenografia e figurino: Paulo Barcellos e Gelson Amaral

Provocadores Artísticos: Edna Aguiar, Luan Valero, Luiz Henrique Silva “Bocão” e Dani Fioruci

Programação Visual: Daniele Stegmann

Fotografia: Rei Santos

Edição de som e operação técnica: Lucas Rampazzo

Costureira e confecção de adereços: Marilene Pereira

Palestrantes dos debates “Diálogos com o Público: a quem pertence o espaço?”: Maria Tendlau, Eddie Mansan, Luiza Braga e Camila Oliveira

Projeto aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Apoio: Secretaria de Educação de Londrina, Loja Ciranda e MARL - Movimento de Artistas de Rua de Londrina.





