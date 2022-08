Etapa preparatória da FIMS será dia 13 em Londrina

A FIMS (Feira Internacional da Música do Sul) é uma feira de negócios voltada para o mundo da música que ocorre desde 2016, desta vez com a edição especial: Drops FIMS, que contará com seminários e showcases estaduais totalmente gratuitos. Showcases são shows curtos de 20 a 30 minutos, com o objetivo principal de ser uma amostra do trabalho do artista a fim de vender e fechar contratos com festivais.

As bandas/artistas que participarão destes showcases, estarão fazendo parte da etapa preparatória para Conferência Nacional que acontecerá em Curitiba, de 2 a 5 de novembro. Esta etapa preparatória ocorre no dia 13 de agosto na Concha Acústica a partir das 18h até as 22h.





Desta etapa, sairão de 3 a 4 bandas/artistas que se apresentarão nos showcases da Conferência Nacional de Curitiba. A abertura da FIMS em Londrina ocorre no dia 12 de agosto no SESI a partir das 9h. Para mais informações acesse o site do evento e confira tudo que vai rolar.