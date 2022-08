Festival de Blues começa nesta quinta em Londrina e vai até sábado

Apresentando um show inédito que conta com a participação especial do gaitista Igor Kasuya, o Acústico Blues Trio sobe ao palco do Bar Valentino na noite desta quinta-feira (4) dando início à programação do 12º Festival Blues de Londrina. O evento prossegue até sábado (6) com grandes atrações nacionais e internacionais. As apresentações começam pontualmente às 21 horas.

Ainda na noite de abertura, nesta quinta (4), logo após a apresentação do Acústico Blues Trio o show fica por conta do Blues Beatles, banda formada por brasileiros com repercussão internacional. Com um show vigoroso, grupo leva os clássicos do quarteto inglês para a seara do blues. “Nosso equilíbrio vem disso, nem lá nem cá. Nem muito blues, nem muito Beatles. Trazemos para o meio. Os Beatles deram asas à música, que estava meio old fashion para o jovem. O rock é bom, o blues é bom, a mistura é boa. E é por isso que os Beatles estão aí até hoje”, comenta o cantor Marcos Viana.







A noite de sexta-feira (5) tem como atrações o guitarrista gaúcho Cris Crochemore e a cantora americana Tweed Smith. Crochemore foi um dos integrantes da banda Garotos da Rua, que fez sucesso nos anos 1980. Com influências de blues, a banda ajudou a fisgar Crochemore para o gênero. Radicado em Houston, ele se entrosou no cenário do blues texano. Além do próprio trabalho, Crochemore integra a banda The Internationals, com músicos de diferentes países reunidos para tocar com a cantora americana Tweed Smith, que vem para soltar a voz em Londrina.





Ex-integrante da banda War, formada por Eric Burdon após o imenso sucesso dos Animals, Tweed Smith contou com a The Internationals para vencer o Houston Blues Challenge e representar o Texas no International Blues Challenge, em Memphis, em 2019. No ano seguinte, Cris Crochemore venceu o mesmo Houston Blues Challenge, desta vez com trabalho próprio.





No sábado (6), o festival faz uma homenagem a New Orleans, cidade considerada o berço do blues e do jazz, promovendo o encontro de dois grandes pianistas: o brasileiro Luciano Leães e americano Tom Worrell. Considerado um dos maiores pianistas de blues do país, Leães foi contemplado por duas vezes com o Prêmio Açorianos de Música na categoria de melhor instrumentista pop. Com mais de 20 de anos de trajetória musical, ele encontrou seu próprio espaço no cenário multicultural de New Orleans.

O pianista brasileiro que já participou de várias edições do festival vai tocar junto com Tom Worrell, músico venerado pelas noites da Louisiana. Os dois dividem a paixão pela obra dos mestres do piano blues: o Professor Longhair e James Booker, figuras lendárias do R&B dos anos 50. A apresentação dos Leães e Worrell encerrará a programação do consolidado evento londrinense que a cada edição vem ganhando destaque no calendário cultural do país atraindo o público de diversas regiões.