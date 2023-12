Evento do Coletivo Black Divas celebra Dia Nacional do Samba

O Coletivo Black Divas promove, neste domingo (3), um evento alusivo ao Dia Nacional do Samba, no Bar Valentino, a partir das 20h, com Samba da Padaria. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos a R$ 20 com pagamento pelo pix do coletivo: [email protected] até as 15h! Na portaria os ingressos estarão sendo vendidos por R$ 25.





Curiosidade: O Dia Nacional do Samba é celebrado em 2 de dezembro. No texto que justificativa o projeto de lei que instituiu a data, o então deputado Índio da Costa relatava o seguinte: ”Dizem que o Dia do Samba remete a uma visita de Ary Barroso à Bahia, num 2 de dezembro; outros, afirmam que a data se prende ao Trem do Samba, ocupado pela Velha Guarda da Portela na Central do Brasil, e cuja primeira edição ocorreu em 1996...”

Publicidade





”Se o samba nasceu ou não no Brasil, é uma questão acadêmica, hoje reduzida apenas à sua importância musicológica. O fato, incontestável, é que o samba é do Brasil, e o seu Dia Nacional vem sendo comemorado na data de 2 de dezembro...”





Mais informações podem ser obtidas pelo número (43) 99663-0301