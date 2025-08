Ex-BBB Diego Alemão desafia Pópo para luta

SÃO PAULO - Diego Alemão, vencedor do "Big Brother Brasil 7", resolveu desafiar um oponente publicamente para o ringue. Aos 44 anos, o ex-BBB anunciou que enfrentará Acelino Popó Freitas em uma luta programada para os próximos meses. O desafio foi lançado, e Alemão garante que não subirá ao ringue sem treinamento. "Ele vai ter que me olhar nos olhos e me respeitar", disparou.





Popó, hoje com 48 anos, soma quatro títulos mundiais no boxe profissional e um histórico recente de vitórias sobre celebridades. Em maio, o baiano nocauteou o ator Duda Nagle durante o evento Fight Music Show.

No ano passado, derrotou Kleber Bambam, campeão da primeira edição do "BBB", em apenas 36 segundos do primeiro round. Já em 2022, teve um combate equilibrado contra Whindersson Nunes, que terminou empatado após decisões do árbitro que favoreceram a continuidade do humorista na luta.





Apesar do currículo de respeito de Popó, Alemão não se mostra intimidado. Ele afirmou que terá seis meses para treinar antes do confronto, o que, segundo ele, será suficiente para equilibrar a disputa. "Vou me preparar com tudo o que tenho. Não entro nessa para brincadeira", garantiu.

A disputa ainda não tem data ou local definidos, mas já começa a movimentar o universo dos fãs de lutas com celebridades - formato que vem ganhando cada vez mais popularidade no Brasil. O próprio Popó tem se consolidado como uma das principais atrações do gênero, reunindo fãs em combates que misturam esporte e entretenimento.





Até agora, Popó não comentou publicamente o desafio feito por Diego Alemão.

