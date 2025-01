Ex-BBB Paulinha Leite diz que acertou quinas e ganha R$ 400 mil na Mega

A ex-BBB Paulinha Leite, 37, revelou que acertou diversos bolões na Mega Sena da Virada, sendo dez vezes na quina, e ganhou cerca de R$ 400 mil.





Paulinha explicou que esse valor ela ganhou ao participar de bolões que ela mesma organiza. "Ganhei em vários bolões, então tive premiações diferentes em vários deles. Eu não ganhei sozinha, foram 12 jogos que organizei. Ganhei algo em torno de R$ 400 mil", declarou em entrevista ao jornal O Globo.





Ex-BBB destacou que já ficou milionária só em prêmios da Mega Sena. "Não fico contando. Quanto mais você joga, mais tem chance de ganhar. É uma questão de probabilidade e a quantidade de números apostados. Claro que tem o fator sorte, que eu sempre tive muito desde pequena".





Leite contou que investe o dinheiro arrecada nas loterias porque, para ela, "dinheiro não aguenta abusos". "Eu invisto em ações. Nunca gasto [o dinheiro] de cara. Sou bem calma nesse quesito".





Paulinha Leite ficou conhecida ao participar do BBB 11. No reality, ela chegou a ganhar um apartamento durante uma dinâmica. Atualmente, ela é casada com o engenheiro norte-americano Dakota Ballard e é dona de uma empresa especializada em bolões.