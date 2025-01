Reality BBB 25 vai começar com teste de afinidade entre as duplas

O BBB 25 estreia nesta segunda-feira (13) e já vai começar com uma mini prova. No Fantástico deste domingo (12), Tadeu Schmidt deu alguns detalhes do que vai acontecer.





A prova será um teste do quanto as duplas se conhecem entre si. Cada participante, ao entrar na casa, terá de escolher um número de um a cinco e optar entre líder ou anjo. Em seguida, sua dupla terá que adivinhar o que o parceiro escolheu.





As duplas que acertarem as escolhas do parceiro começarão no VIP (maior acesso à variedade de alimentação) e as que errarem estarão direto na xepa (comida racionada).





Tadeu ainda anunciou um detalhe: a dupla que entrará no dia da estreia, por votação popular, já entra no programa com imunidade.