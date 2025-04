Exibindo curtas de ficção, evento Cinema na Rua acontece em Londrina nesta quarta

Nesta quarta-feira (30), às 18h30, será feita a segunda edição do evento Cinema na Rua, na calçada da Livraria Olga (Rua Pio XII, 313, Centro) com exibições de filmes ao ar livre e de graça. A iniciativa é uma parceria entre a Olga e o Cine Cequinha, que uma vez ao mês faz a curadoria de filmes produzidos nacionalmente, oriundos especialmente da região de Londrina.





Desta vez, serão exibidos três curtas de ficção, contando com a presença das diretoras e parte da equipe e elenco dos filmes para o debate após a sessão.

“Pés Que Sangram”, dirigido por Roberta Takamatsu, trata de eventos estranhos que ocorrem em um verão, com foco nas irmãs Aurora e Clara, que exploram fotos de família em busca de respostas sobre sua mãe. Com um elenco formado por Mariana Chinchilla e Thainara Pereira, essa é a estreia de Takamatsu na direção de ficção. Organizado com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), o curta foi rodado em 2021 e estreou em janeiro de 2023 na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Além disso, é a segunda produção da Filmes com Saquê, produtora criada em Londrina em janeiro de 2018 pela própria diretora.





Já “O Vestido”, dirigido por Larissa Alvanhan, acompanha Ana, uma fotógrafa renomada, casada com Fátima, uma publicitária de sucesso. Ana está prestes a inaugurar sua mais nova exposição. No dia anterior à vernissage, ela vai até um brechó e compra um vestido cor de areia para a ocasião especial. A partir de então, a fotógrafa começa a ter estranhas ligações com Paula, a antiga dona do vestido, fazendo desta simples peça de roupa um elo invisível entre duas realidades distintas. “O Vestido” marca a estreia de Larissa Alvanhan e Eddie Mansan (Sonelangeliso Produções) na direção, roteiro e produção executiva de cinema independente em Londrina, com uma equipe composta por diversos profissionais estreantes no setor audiovisual da cidade. A obra foi desenvolvida com recursos federais provenientes da Lei Paulo Gustavo, viabilizados pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura) de Londrina.

Em “Espelho de Eva”, dirigido por Fran Camilo, a protagonista é uma mulher sem nome, que encontra uma mala em um ponto de ônibus e a leva consigo. Ao utilizar os objetos encontrados, ela vai aos poucos incorporando Eva, a dona da mala. Gravado em abril de 2022, em Curitiba, “Espelho de Eva” é o primeiro curta de ficção de Fran Camilo, produzido pela sua produtora Metafixa Produções, fundada em 2014, e com uma equipe formada majoritariamente por mulheres pretas. É um filme que expressa a dificuldade e a poesia de ser uma mulher negra em busca de conexão com a sua ancestralidade e identidade em uma cidade como Curitiba.





Sobre o coletivo

O Cine Cequinha é um coletivo que atua de forma independente, com sessões gratuitas de cinema e prosa, há mais de 11 anos. Inicialmente tendo promovido sessões dentro do campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina), atualmente o cineclube é composto por seis mulheres e mantém atividades de forma itinerante. Suas exibições são feitas em parceria com vilas e espaços culturais, coletivos e associações, entre outros locais, como a Livraria Olga – parceira de inúmeros projetos e coletivos culturais da cidade, sempre apoiando e divulgando a produção artística londrinense.





Através do Cinema na Rua, o objetivo é expandir e democratizar o acesso às produções cinematográficas produzidas fora do circuito comercial de exibição, principalmente filmes nacionais e regionais. Dessa forma, é oportunizado o contato da comunidade com filmes que muitas vezes são de difícil acesso, trabalhando assim a formação de público e fruição artística através da promoção de sessões ao ar livre, gratuitas e sempre seguidas de debates.