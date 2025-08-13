Exposição em shopping apresenta quadros produzidos por alunos do ILECE





Uma seleção de 15 quadros produzidos por alunos do Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (ILECE) pode ser vista na exposição "Expressões Especiais", que está em cartaz até 31de agosto no Boulevard Shopping Londrina. A mostra pode ser visitada gratuitamente pelo público, em um espaço montado no interior do shopping.





A iniciativa visa destacar a importância da arte no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, ampliando espaços de expressão e inclusão social. Os quadros apresentados foram criados por estudantes das Escolas ILECE e ILECE Cafezal, que integram a rede de educação especial da instituição, reconhecida por seu trabalho há mais de 65 anos em Londrina. Atualmente, o ILECE atende cerca de 500 alunos com ensino individualizado e acompanhamento multiprofissional, sempre com foco na qualidade de vida e no respeito às potencialidades de cada indivíduo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A exposição também integra as ações de visibilidade promovidas durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada anualmente entre os dias 21 e 28 de agosto. Neste ano, o tema proposto pela Apae Brasil é “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, com o objetivo de reforçar a importância da escuta ativa, do respeito às diferenças e da criação de oportunidades reais para pessoas com deficiência.





“A mostra é mais do que uma exposição de quadros: é um convite à empatia, ao reconhecimento e ao fortalecimento da inclusão por meio da arte. Ficamos felizes em apoiar iniciativas que promovem o diálogo e dão visibilidade a talentos tão especiais”, destaca Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping Londrina. Além das obras, a exposição contará com um banner institucional do ILECE, reforçando a missão da entidade e convidando a comunidade a conhecer mais sobre seu trabalho.

Publicidade





Serviço

Exposição “Expressões Especiais”

Publicidade

De 11 a 31 de agosto de 2025

Local: Boulevard Shopping Londrina

Publicidade

Entrada gratuita





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também:



