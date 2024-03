Expulsão de Wanessa do BBB 24 divide público e alimenta teorias da conspiração

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 surpreendeu internautas. A cantora deixou a casa deste sábado (2), após ter dado um tapa em Davi durante a festa que aconteceu na madrugada.



O brother foi ao confessionário reclamar com a produção e, no início da tarde, os participantes foram avisados para colocarem os pertences da cantora na despensa.





Nas redes sociais, circula um vídeo do que seria o momento que motivou a saída do reality show, e parte do público considerou a expulsão exagerada.





"A Wanessa foi expulsa por isso? Não é possível", escreveu o influenciador Vittor Fernando. "Eu sempre fui team Davi, mas a verdade tem que ser dita, não fez sentido isso."