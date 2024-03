Davi do BBB 24 sente desconforto e pergunta aos colegas se o dente do siso pode matar

A erupção dos dentes do siso, geralmente entre os 17 e 25 anos de idade, marca uma fase importante na jornada da saúde bucal de um indivíduo. No entanto, é também nesse período que os desafios podem surgir.

O participante está sentindo desconforto no dente e acredita que o motivo seja o surgimento de seu terceiro molar, como é conhecido o dente do siso, último dente a se formar na boca.

No calor dos debates sobre saúde bucal, até mesmo em lugares inesperados como o reality show Big Brother Brasil 24, o participante Davi deixou seus colegas de confinamento intrigados ao questionar: “Será que o dente do siso pode matar?”.





“A impactação dos dentes do siso pode causar dor intensa, especialmente quando há inflamação das gengivas ao redor do dente. A área ao redor do dente impactado também pode ficar suscetível a infecções, conhecidas como pericoronarite, que podem resultar em inchaço, dor e dificuldade para abrir a boca. A pressão exercida pelos dentes do siso impactados pode levar ao deslocamento dos dentes adjacentes, causando problemas de alinhamento e mordida. Em casos mais graves, a impactação prolongada dos dentes do siso pode levar ao desenvolvimento de cistos ou tumores na mandíbula, representando riscos à saúde bucal”, explica Walter Solter, cirurgião dentista e diretor técnico da Dental Beauty, com mais de 40 anos de experiência profissional na área da odontologia.





A extração dos dentes do siso é um procedimento comum e geralmente seguro, realizado sob anestesia local ou geral, conforme a complexidade do caso. Após a extração, é essencial seguir as instruções pós-operatórias fornecidas pelo dentista para promover a cicatrização adequada e prevenir complicações.





“Os dentes do siso representam um aspecto importante da saúde bucal, porém, frequentemente demandam atenção especial devido aos desafios associados à sua erupção e impactação. Ao manter uma rotina de cuidados bucais adequada e realizar exames odontológicos regulares, os indivíduos podem minimizar os riscos e garantir uma saúde bucal ótima ao longo da vida”, finaliza o especialista.