Fernanda é a décima quinta eliminada do BBB 24, com 57,09% dos votos

A modelo fluminense Fernanda Bande, 32, foi a décima quinta eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, neste domingo (31), durante a programação ao vivo da Globo. A sister recebeu 57,09% dos votos.



Fernanda caiu na berlinda depois de receber cinco votos das fadas no confessionário na semana que abriu o 'modo turbo' do reality. Modelo disputou a preferência da audiência com Giovanna (37,85%) e Beatriz (5,06%).





A eliminada esboçou um favoritismo nas redes sociais depois de vencer Deniziane no nono paredão, apesar de falas consideradas polêmicas. Na época, a sister e Anny tinham embates diretos no jogo e a saída de Fernanda era dada como certa pelos participantes da casa.





Isto porque a modelo começou a ser perseguida pelo elenco após brigar com Alane no final de janeiro. Os brothers consideraram que a sister criticou o corpo da paraense.