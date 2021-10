Fernanda Montenegro é única inscrita à cadeira 17 na Academia Brasileira de Letras

A atriz Fernanda Montenegro deve tornar-se a próxima imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras) por ser a única inscrita à cadeira de número 17. Ela confirmou a sua candidatura à vaga no dia 6 de agosto e o prazo para novas inscrições foi encerrado em 3 de setembro.

Segundo um membro da ABL, a informação de que Montenegro é a única candidata foi confirmada em um e-mail informal enviado pela secretaria da instituição, listando também quem está inscrito para as outras vagas.

Oficialmente, a atriz que completa 92 anos no próximo dia 16 só se torna uma imortal em 4 de novembro, quando ocorrem as eleições oficiais para a cadeira que ficou vaga com a morte do diplomata Affonso.





Arinos de Mello Franco, em março de 2020. Ao longo do mês de novembro, ocorrem também as eleições para as cadeiras de número 12, 20 e 39.