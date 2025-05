Festival Causo & Viola abre inscrições para músicas inéditas em Rolândia

O 6º Festival Causo & Viola, marcado para os dias 2 e 3 de agosto (sábado e domingo), no distrito de São Martinho, em Rolândia, abre o edital de seleção para seu concurso de músicas de raiz sertaneja inéditas, com premiação em dinheiro. As inscrições podem ser feitas até 11 de junho pelo site oficial http://www.causoeviola.com.br/ , onde também está disponível o edital completo.





O concurso vai selecionar 16 músicas autorais inéditas. Os grupos classificados devem obrigatoriamente apresentar dois vocais, viola e violão, com a possibilidade de incluir sanfona. Cada compositor ou grupo pode inscrever uma única canção, que vai ser avaliada pela qualidade de sua letra, arranjo, originalidade, interpretação e afinação. A premiação total de R$ 12.500 vai ser distribuída entre os cinco primeiros colocados.

A programação gratuita do Festival Causo & Viola se estende além da competição musical. No domingo pela manhã, os participantes do concurso encontram o maestro Edson Murari para uma roda de viola. À tarde, o maestro vai conduzir uma oficina de viola caipira. O evento também prevê apresentações de causos e shows com Paulo Freire, Viola Quebrada, Diego Loman e Jessy.





Para o violeiro Paulo Freire, o Festival Causo e Viola promove a união de “dois movimentos fundamentais da nossa cultura”: o causo, literatura falada que evoca as narrativas orais e a rica mitologia brasileira, e a viola, instrumento que “carrega o sertão dentro dela”. Ele enfatiza a importância do projeto para que “esse nosso Brasil profundo aflore com uma força tremenda”, ressaltando o valor do encontro e da troca entre os participantes que compartilham suas histórias e composições. “Eu gosto muito de participar, aprendo um bocado, me divirto”, declara o artista.

CAUSO E VIOLA NAS ESCOLAS

O festival também oferece atividades voltadas à rede municipal de ensino. Nos dias 31 de julho (quinta-feira) e 1º de agosto (sexta-feira), alunos do Ensino Fundamental I vão se divertir com as contações de causos. Também na sexta-feira, Paulo Freire vai ministrar para estudantes da EJA (Educação para Jovens e Adultos) e a comunidade em geral, a palestra musical "Inezita Barroso e a Viola", uma homenagem ao centenário da “rainha dos violeiros”. Além disso, vão ser oferecidas oficinas formativas online para professores sobre caipirismo e sustentabilidade, com as educadoras Gracielli Maccari e Daniela Fioruci.





O 6º Festival Causo e Viola é uma realização da LondriMusic, em parceria com a Prefeitura de Rolândia, com apoio da Copel e incentivo do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná. (com assessoria)

SERVIÇO





6º Festival Causo & Viola

Rolândia (Distrito de São Martinho)





2 e 3 de agosto de 2025

Mais informações: www.causoeviola.com.br

Produção: LondriMusic

Parceria: Prefeitura de Rolândia

Apoio: Copel

Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná





