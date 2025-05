Aguardado por fãs, lançamento do jogo 'GTA 6' é adiado para 26 de maio de 2026

O lançamento do jogo "Grand Theft Auto 6" foi adiado e agora está previsto para 26 de maio de 2026. O novo título da franquia, uma das mais populares do mundo, era aguardado com expectativa pelo setor e por fãs.





A previsão era que fosse lançado pela Take-Two Interactive no segundo semestre deste ano. O anúncio fez com que ações da empresa caíssem 9%.

Um trailer já havia sido lançado. Nele, é possível ver cenas de personagens em festas em casas noturnas e na piscina. Há também perseguições entre polícia e ladrões, como é praxe em qualquer jogo de "GTA". Os protagonistas serão o casal de criminosos Jason e Lucia.





O quinto GTA foi lançado há 12 anos e venceu cerca de 200 milhões de cópias, tornando-se um dos games mais vendidos de todo os tempos.





O lançamento do sexto jogo, desenvolvido pela Rockstar Games, era aguardado com expectativas pelo setor, que via uma chance de crescimento da indústria de videogames, que vive desaceleração desde a pandemia.