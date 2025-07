Festival de Música de Londrina faz tributo aos Beatles

Uma noite dedicada à banda mais revolucionária da história do rock toma o Teatro Ouro Verde neste sábado (19). The Beatles Symphony, com a banda Senhor Bonifácio e orquestra, apresenta duas sessões completamente esgotadas às 18h30 e 20h30, confirmando o sucesso absoluto do espetáculo na programação do 45º Festival Internacional de Música de Londrina.





Com participação especial do Grupo Vocal Entre Nós, o concerto propõe uma viagem única pela discografia do quarteto de Liverpool. A apresentação, que estreou em 2024, traz direção musical e arranjos assinados por Eduardo Assad Sahão e Vitor Gorni, garantindo uma releitura sofisticada dos clássicos atemporais.

O espetáculo se desenvolve em três atos distintos. O primeiro revisita os primeiros álbuns com sucessos como "Help" e "Hard Days Night". Na sequência, a orquestra assume protagonismo para interpretar as composições mais elaboradas de "Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band" e "Rubber Soul", incluindo o épico "Strawberry Fields Forever". O gran finale celebra "Abbey Road", um dos álbuns mais icônicos da história do rock, encerrando com o inesquecível "Let it Be".





A apresentação promete emocionar fãs de todas as gerações, unindo a energia do rock à sofisticação sinfônica em uma homenagem à banda que mudou para sempre a música mundial.

Agenda:

45º FIML – Sanepar Apresenta The Beatles Symphony

Quando: sábado (19)

Onde: Teatro Ouro vErde (Rua Maranhão, 85)

Horário: 18h30 e 20h30

Ingressos: ESGOTADOS

Assinatura

A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura. Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).

Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional.

Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; Cultural Hall; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.

Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).





