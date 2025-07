Há 50 anos, não sobrou um único pé de café em Londrina

A geada negra de 18 de julho de 1975 transformou a história de Londrina. Classificado como “tiro de misericórdia” na cultura no Norte do Paraná, evento climático mudou a vida de produtores que perderam tudo e alterou a forma de trabalho no campo. Episódio tem memória preservada por museus, jornalistas e outras testemunhas do fato marcante.







LEMBRAÇAS DAQUELA SEXTA-FEIRA





O dia que simboliza o fim da era do café faz meio século. O que sobrou na memória dos que viveram aquele frio descomunal? A geada que tornou o inverno de 1975 no marco zero de uma nova cidade, de um novo estado, de um novo caminho ainda desafia nossa capacidade de traduzir o passado.



LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA





