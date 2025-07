Festival de Música de Londrina lança programação e abre venda de ingressos

A programação artística do 45º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) já está no site do evento: www.fiml.art.br e os ingressos começam a ser vendidos pela plataforma Sympla. O diretor artístico do evento, Eduardo Assad Sahão, comenta que a programação chega diversificada atendendo adultos, jovens e crianças. O 45ª FIML será realizado entre 11 e 20 de julho.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os valores dos ingressos das apresentações no Teatro Ouro Verde custam R$50,00 e R$25,00 (meia entrada) no 1º lote; R$60,00 e R$30,00 (meia entrada) no 2º lote e R$70,00 e R$35,00 (meia entrada) para o 3º lote. Os valores para AML Cultural têm preço único de R$40,00 e R$20,00 (meia entrada).

As outras atividades do Festival serão gratuitas e estas informações detalhadas, como toda a programação, podem ser conferidas no site.

Publicidade





Pelo palco do Teatro Ouro Verde passarão nomes como Egberto Gismonti e Daniel Murray; Orquestra Mundana Refugi; Vanessa Moreno, entre outros e shows como The Beatles Symphony, sempre às 20h30. Outro espaço do evento será a AML Cultural, com apresentações às 19h, com o “Circuito Pé Vermelho” e atrações como “Espetáculo Cabaré” com alunos da cantora Lívia Nestrovski; Pedro e o Lobo do Projeto Flauta e Fole; Duo Clavis; entre outros.





A “Série Prelúdio” traz recitais, performances e apresentações no “foyer” do Teatro Ouro Verde, antes dos espetáculos, com duração de 20 minutos. São concertos de grupos de câmara dos projetos convidados e de alunos que participam do festival.

Publicidade

Circuito alternativo e Arapongas

A 45ª Edição ainda conta com o Circuito Alternativo com “grupos de jazz’ e “rodas de choro” em diversos bares de Londrina em horários variados. As apresentações são gratuitas e abertas à participação do público. Outros espaços com atrações diversas ocorrerão na Praça do Aeroporto, com a Feira Flua Cultura, eventos no Cultural Halll e na Concha Acústica.

O Festival Internacional de Música de Londrina retoma os projetos de extensão com parcerias com as secretarias de cultura das cidades da região. Este ano, Arapongas, na Região Metropolitana de Londrina, fará parte da programação, com três espetáculos gratuitos, entre 15 e 17 de julho.

Publicidade

Abertura oficial

A abertura oficial do Festival está programada para o dia 11 de julho, no Teatro Ouro Verde, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina (OSUEL). Os ingressos para este concerto devem ser adquiridos pelo site da orquestra (https://osuel.pagtickets.com.br )

Inscrições para cursos

As inscrições para os cursos da programação pedagógica podem ser feitas até domingo (6). Até o momento já são foram registradas cerca de 800 inscrições. Interessados devem buscar informações sobre os tipos de cursos ofertados, ementas, cargas horárias, professores e valores no site oficial do evento — www.fiml.art.br — onde também devem ser realizadas as inscrições.

Publicidade





A 45ª edição do FIML contará com 42 cursos, ministrados por 37 renomados professores de Londrina, da região e de diversos estados brasileiros. Os valores dos cursos estão na média de R$ 80,00. O festival oferece isenção para algumas categorias de alunos. Os critérios e detalhes sobre as isenções também estão disponíveis no site do evento.

Publicidade





A 45ª edição do FIML é promovida pelo Governo do Estado do Paraná - Secretaria Estadual de Cultura; Prefeitura do Município de Londrina - Secretaria Municipal de Cultura; Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina, com o apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina/ Casa da Cultura.

Publicidade





Realização: Ministério da Cultura/Governo Federal (projeto viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet).





Patrocínio: Secretaria Municipal de Cultura de Londrina (PROMIC); Unimed Londrina; Sanepar/Governo do Paraná; Husker; Grupo Marajó; Consórcio União; Dentalclean, e Sinpro Londrina.

Patrocínio direto: Itaipu Binacional.





Apoio direto: Secretaria de Estado do Turismo (Setur).





Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Arapongas/Secretaria Municipal da Cultura; Associação Médica de Londrina; Instituto de Educação Infantil - Escola IEIJ; Colégio de Aplicação UEL; Colégio Estadual Hugo Simas; Banda Marcial Marcelino Champagnat; 1° igreja Batista de Londrina; Crillon Palace Hotel; Crystal Palace Hotel; LDN Grill; UEL FM, 107,9 e Folha de Londrina.





Apoio Institucional de projetos inclusivos: Projeto PRIMA (PB); Conservatório de Tatuí (SP); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Projeto Flua Cultura (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no Messenger.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: