Palhaços do Triolé fazem apresentação gratuita em Jacarezinho

Um duelo com armas de água, uma corrida de dois metros rasos, um striptease, uma luta de boxe e até uma aula de balé são algumas das peripécias protagonizadas por Lambreta e Mereceu, os palhaços pretendentes do Triolé, grupo londrinense que se apresenta em Jacarezinho no dia próxima sexta-feira (04), uma das ações na Cidade do projeto de Circulação do Espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?” com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura - Governo do Paraná, com recursos da lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura – Governo Federal.





Vale tudo para conquistar o coração dessa palhaça que só existe no papel, a estrela da manchete do fictício jornal ‘Tribuna do Riso’. Além da apresentação na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Dina Tereza da Silva, na sexta, em dois horários, às 10h30 e 14h, a trupe realiza ainda uma Oficina de Palhaçaria para a criançada no quinta-feira (03), das 9h às 11h. Todas as apresentações do espetáculo "Qual a Graça de Laurinda?” são gratuitas, abertas a toda a comunidade e com classificação indicativa livre. As ações contam com interpretação de Libras, monitores de acessibilidade e apoio da Prefeitura de Jacarezinho.

Com o projeto de circulação, o Triolé leva a magia do picadeiro para as cidades contempladas e, por onde passa, ganha motivação para seguir a tradição dos circos do passado, transformadores da realidade nas comunidades por onde passavam. A montagem marca o início da trajetória do Triolé e está há 15 anos no repertório do grupo, sendo já vista por milhares de crianças de todas as idades, com mais de 200 apresentações por todo o país. As peripécias de Lambreta e Merece para conquistar o coração de Laurinda Graça já passaram por Arapongas, Apucarana e Alvorada do Sul, com visita marcada para Ibiporã na segunda semana de julho.





“Com esse projeto queremos retomar a itinerância do Circo no Paraná, nos apresentando em cidades que em algum momento na história dessa arte secular viram o Circo levantar a lona em algum espaço e que hoje, dificilmente fazem parte desse circuito já que os grandes circos que circularam por aqui até meados dos anos 70 preferiam, por razões mercadológicas, estar em grandes centros”, comenta Gerson Bernardes. “Fazer a praça”, “chegar à praça”, eram as maneiras como os circenses dos circos de famílias tradicionais se referiam ao destino futuro, quando o local onde estavam já tinha esgotado sua magia e o Triolé, com muita experiência na ocupação de espaços públicos para a realização de espetáculos, faz reviver essa emoção, levando para cada localidade a atmosfera circense, com uma semelhante a um pequeno circo ‘tomara que não chova’, conhecido por não ter a lona de cobertura.

O grupo tem, desde sua criação, uma inclinação para levar seus espetáculos aos pequenos municípios, conhecendo suas dinâmicas, a maneira de contato com a população, com o poder público, com a divulgação, sempre com a intenção de alcançar o maior número possível de pessoas. Para Alexandre Simioni, a ação vai bem além da apresentação artística. “Acreditamos ser importante sensibilizar a população, por meio da arte da palhaçaria e, por isso, toda a estrutura funciona para impressionar e estimular as pessoas a assistirem ao espetáculo”, diz. Ao todo serão realizadas dez apresentações do espetáculo “Qual a Graça de Laurinda”, duas em cada uma cinco cidades contempladas pelo projeto, que também recebem um total de cinco Oficinas Formativas para os alunos da Rede Pública de Ensino ou crianças das quais famílias possuam cadastro e sejam atendidas pelo CRAS de cada município. Depois de Jacarezinho, o projeto segue para Ibiporã, nos dias 10 e 11 de julho.

A tradição do circo se mantém viva através dessas ações e da linguagem do palhaço. Aqui, temos Lambreta, interpretado por Gerson Bernardes e Mereceu, na pele de Alexandre Simioni, se apaixonando por Laurinda Graça numa contenda inspirada na pesquisa do grupo sobre os desenhos animados populares nas décadas de 70 e 80, principalmente aquele com uma dupla de protagonistas em determinada disputa, sem o uso das falas. O Triolé se debruçou sobre as partituras físicas para contar uma história “muda” e em sintonia entre as cenas e a trilha sonora especialmente criada para o espetáculo pelo músico Tonho Costa. Essa história, feita de amor platônico, trapalhadas e risadas, começou em 2010, quando o espetáculo fez a sua estreia e desde então acumula prêmios, entre eles, o Prêmio Carequinha de Estímulo ao Circo – FUNARTE, no ano da estreia.





Ficha Técnica

“Qual a Graça de Laurinda?”

Concepção, Roteiro e Atuação: Alexandre Simioni e Gerson Bernardes

Operação: Nara Motta

Trilha Sonora: Tonho Costa

Ilustrações: Carlos Nascimento





Projeto Circulação “Qual A Graça de Laurinda?”

Coordenação Geral: Alexandre Simioni

Produção Executiva: Amanda Freire

Produção Administrativa: Renata Ichisato

Produção Local: Matheus Gasparini

Intérprete de Libras e Monitoria de Acessibilidade: Visual Libras





Projeto aprovado pela Secretaria de Estado de Cultura - Governo do Paraná, com recursos da lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura – Governo Federal. Realização: Triolé.





Serviço:

Em Jacarezinho

Espetáculo "Qual a Graça de Laurinda?" com o Triolé

Dia: 04 de julho, às 10h30 e 14h

Local: EMEF Dina Tereza da Silva (Rua Carlos Gomes, 200 – Bairro Marques dos Reis)

Gratuito – Classificação indicativa: LIVRE





Oficina de Palhaçaria para Crianças

Dia 03 de julho, das 9h às 11h, na EMEF Dina Tereza da Silva (Rua Carlos Gomes, 200 – Bairro Marques dos Reis)









