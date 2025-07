Festival de Música de Londrina tem várias atrações gratuitas neste final de semana

Todo final de festival de música a Programação Artística do evento ganha mais espetáculos. São estudantes de Londrina e região, do Paraná e de outros estados brasileiros que se apresentam com o resultado dos cursos e oficinas do evento.





Nesta 45ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina (45º FIML), a programação pedagógica contou com 42 cursos e oficinas, 37 professores, quase 800 alunos entre eles 57 bolsistas, totalizando 1050 inscrições.

Neste sábado (19) diversas atividades acontecem nas escadarias do Teatro Ouro Verde, na Concha Acústica, no Cultural Hall e na AML Cultural. As apresentações são gratuitas. Os horários e os espetáculos podem ser conferidos nas redes sociais do festival: @festmusicalondrina





Logo no início da manhã, 9h, a “Banda de Garagem, com alunos da Oficina do 45º FIML, se apresenta no Cultural Hall (R. Prof. João Cândido, 1156). A coordenação é dos professores Fernando de Mello e Ale de Oliveira. Ainda no Cultural Hall, às 14h, o Coro Infanto Juvenil e também os alunos da Prática de Coro Adulto se apresentam. A regente será a professora Valéria Correia.

Nas escadarias do Teatro Ouro Verde (R.Maranhão,85) às 20h, os alunos de Acordeon do 45º FIML formam a Orquestra Sanfônica do Festival e se apresentam com um repertório que vai do MPB ao Jazz, passando até por músicas israelitas. A coordenação e regência será do professor Miguel Santos.





Outras atrações do Palco Pedagógico podem ser conferidas na AML Cultural ( Praça 1º de Maio,130), como apresentações de flauta doce (9h20); violão (10h20) e piano (11h20). No período da tarde, às 14h30, se apresentam estudantes das oficinas de MPB e Jazz.

Rodas de Choro no domingo





Fechando o circuito de “Rodas de Choro em bares de Londrina”, no domingo (20), último dia do festival, traz o Clube do Choro de Londrina no Empório Sumatra (Av. JK, 3255) das 12h às 14h30. Já no Sabor & Ar (R. Aminthas de Barros, 46), o grupo “Regional Flor de Café” se apresenta das 12h às 15h. Ambos espetáculos são gratuitos.

