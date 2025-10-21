Festival Kinoarte de Cinema começa nesta quinta em Londrina

Começa nesta quinta-feira (23) a 27ª edição do Festival Kinoarte de Cinema, de Londrina. Com uma programação diversa, o evento inclui mais de 70 filmes, entre ficções, documentários e mostras competitivas de curtas-metragens (Ibero-americana, Nacional, Paranaense e Londrinense), além de debates e da já tradicional sessão infantil Kinocidadão. O festival, que prossegue até o próximo 2 de novembro, acontece no Cine Villa Rica, em Londrina. Confira a programação completa clicando aqui.

Com números superlativos e diversidade na origem, no formato, na linguagem artística e no sotaque, em sessões especiais, na curadoria de longas aclamados e nas descobertas de novos talentos que competem nas categoria de curtas, o Festival Kinoarte de Cinema encurta a distância do público norte-paranaense do cinema contemporâneo, uma ideia que foi se aprimorando nas 26 edições anteriores do festival, sempre como uma ação coletiva que mira a garantia do direito constitucional de acesso à cultura a todas as cidadãs e cidadãos.

Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo. Clique aqui para enviar sugestões de pautas,

imagens e dicas para o Portal Bonde Publicidade Publicidade

O Festival começa na próxima quinta-feira (23). Com uma única exceção (“O Agente Secreto”, já com os ingressos esgotados), o festival é gratuito, concentra-se na área central da cidade, no Espaço Villa Rica, com filas organizadas pela ordem de chegada, sem necessidade de retirada de ingressos. Os curtas disputam a preferência do júri oficial e do voto popular nas categorias Londrinense, Paranaense, Nacional e Íbero-Americana. Os vencedores levam para casa o Troféu Francelino França, uma homenagem ao cineasta, dramaturgo e jornalista que compunha o núcleo fundador da Kinoarte, falecido em 2006. Os melhores do júri oficial levam prêmios em dinheiro, exceto na competitiva internacional.

Foto: Acervo Wilson Vidotto (Bidu)/ Divulgação



Já na primeira noite, logo depois da cerimônia de abertura, marcada para as 20h, começa a competitiva de curtas londrinenses, com a exibição de uma animação para o público infantil, “Antes D’eu Era Nós”, de Raquel de Medeiros Deliberador e Lila Thevenom. Logo depois, outra curta da mesma competitiva: Gisele Mendonça e Luciano Galbiati apresentam “Colher de Chá - O Woodstock Norte Paranaense”, documentário sobre um festival de rock realizado em 1973 em Cambé. Publicidade

A grade inaugural é encerrada com uma sessão sonorizada ao vivo pelo músico e produtor MNTH, acrônimo usado por Luciano Valério, nome de peso do underground paulista. Ele estará acompanhado dos DJs Barulhista e Douglas Leal. Na tela, a produção chilena “A Casa Lobo”, uma animação stop motion de Cristóbal Leon e Joaquin Cociña que estreou no Festival de Berlim de 2018.

Publicidade Na sexta-feira (24), tem programação diurna no Villa Rica, dentro do projeto Kinocidadão (ver mais informações abaixo), com duas sessões vespertinas de animações infantis, o curta “Música das Esferas: Mimi e o Baú Mágico”, do trio Fernando Uehara, Luiz César Arashiro e Marco. A. R. Alves, às 13h30, e o longa “O Sonho de Alice”, da dupla Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, com início previsto para às 13h50.

A maior atração do segundo dia é a exibição única de “O Agente Secreto”, de Kléber Mendonça Filho, o indicado da Academia Brasileira de Cinema para o Oscar 2026. A sessão às 19h30 é a única de todo o festival com cobrança de ingressos, já esgotados. A renda líquida da bilheteria será revertida para a ONG Viver, que acolhe crianças e adolescentes com câncer. A estreia do longa em Londrina é a oportunidade do público conferir a atuação de Wagner Mendonça como Marcelo, o professor universitário recifense que volta à Pernambuco depois de anos conturbados em São Paulo. A performance foi reconhecida como a melhor do ano pelo júri do Festival de Cannes. Publicidade



Foto: Acervo familiar/ Divulgação



Londrina na tela grande

No sábado (25), às 14h30, começa a competitiva paranaense, com a exibição de seis curtas. A partir das 16h30, será exibido uma série de longas. O primeiro é o documentário “Agostinho - A Voz Suave que Encantou o Brasil e o Mundo”, do londrinense Ney Inácio. Na sequência, “Centro Ilusão”, do cearense Pedro Diógenes.

Depois da exibição de dois curtas da Competitiva Londrinense, o FKC apresenta a estreia na cidade de “Assalto à Brasileira”, de José Eduardo Belmonte, estrelado por Murilo Benício. O longa, com locações em Londrina, reconstitui com humor e muita ação a famosa invasão da agência do Banestado por um grupo armado em dezembro de 1987. A sessão está marcada para às 20h30 e terá a presença do ator Paulo Miklos, o ex-guitarrista e vocalista do Titãs que interpreta Fonseca, o policial negociador que tenta controlar a situação do lado de fora da agência bancária. Além de Miklos, os produtores Marcelo Braga e Clara Ramos também falarão sobre a produção com a plateia.

No domingo (26), o longa será exibido mais duas vezes, às 18h e 20h30, com a presença do ator Robson Nunes e do diretor José Eduardo Belmonte. Entre as duas sessões, dois curtas que estão na Competitiva Londrinense.Também no domingo, a partir das 14h, tem a exibição de oito filmes estrangeiros que concorrem na Competitiva Ibero-Americana. Às 16h, a atração é “Nó”, o primeiro longa da paranaense Laís Melo, premiado em Gramado como o melhor pelo Júri da Crítica, além de Melhor Direção e Melhor Fotografia.

Atividades de formação

O primeiro fim de semana do Festival Kinoarte de Cinema 2025 terá duas oficinas de formação, a “Arquivo Aberto: Identidade Visual para Projetos Culturais”, ministrada pelo diretor de arte e coordenador gráfico da Kinoarte, Felipe Augusto, das 9h ao meio do sábado (25), no Villa Rica. Crianças e familiares poderão participar da “Oficina de Stop Motion”, às 9h ao meio-dia do dia 1º de novembro, também numa manhã de sábado. Sem chuva, a atividade será realizada no Sabor & Ar, na Avenida Aminthas de Barros, ao lado do Zerão. Caso contrário será no Villa Rica. A formação será aplicada pela artista educadora Thaís “Tatu” Arcangelo.

Festas

O festival também conta com uma programação de entretenimento típica dos “afters” de eventos culturais, depois das 22h. No primeiro fim de semana, na sexta (24) em festa na pista quadriculada do Rocha’s Rock Bar, na Rua João Pessoa, com a performance da artista Laylah Arruda, figura do movimento sound system no Brasil, que se junta ao paredão de alto-falantes empilhados do “Abrakadan Sounds”, projeto do duo Danilo Augusto e Eduardo Abraão. No sábado (25), tem Baile do LP, com os DJs Disco Veneno, Gustavo Veiga e Trovoada, nas quadras mais movimentadas da Rua Paranaguá, no Benditto Club. Semana que vem estão programadas mais festas.





Foto: Divulgação