Festival Kinoarte de Cinema segue em Londrina com fôlego para sua segunda semana

Após fim de semana de casa cheia, com concorridas sessões de “O Agente Secreto” e “Assalto à Brasileira”, o Festival Kinoarte de Cinema, em Londrina, continua com força total. A segunda e última semana da 27ª edição do festival irá oferecer ao público sessões gratuitas das novas obras de alguns dos mais influentes realizadores dos últimos 30 anos no País.

Começa nesta segunda-feira (27), às 20h, com “Serra das Almas”, um thriller político de Lírio Ferreira que se passa no agreste pernambucano e cuja trama se desenrola a partir de um roubo de joias executado por um grupo de amigos. No elenco, estão Julia Stockler e Ravel Andrade. Todas as sessões são exibidas no Cine Villa Rica, no Centro Histórico, com entradas gratuitas e com filas de acesso organizadas por ordem de chegada. Receba nossas notícias NO CELULAR WhatsApp Telegram WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.

Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo. Clique aqui para enviar sugestões de pautas,

imagens e dicas para o Portal Bonde Publicidade Publicidade

Na terça-feira (28), a programação recebeu um pequeno ajuste em relação à programação original. Serão exibidos novamente o curta “Meu Pedaço de Mandioca”, de Raissa Castor, às 18h, e o longa “Nó”, de Laís Melo, com início às 18h30. No mesmo dia, às 20h, é a vez de “Deuses da Peste”, dos mineiros Gabriela Luiza e Tiago Mata Machado, uma imersão no universo teatral na qual um velho ator shakesperiano e sua estranha comunidade convivem em um casarão em ruínas no centro de São Paulo.



Foto: Divulgação



O conterrâneo de Ferreira, Marcelo Gomes, assina “Criaturas da Mente”, que será exibido na quarta (29), também às 20h. O documentário é protagonizado pelo biólogo e neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro (“As Flores do Bem”), estudioso dos sonhos, dos acessos ao inconsciente e das experiências com alucinógenos. Suas pesquisas acrescentam os saberes ancestrais dos povos originários e dos africanos para desvendar os mistérios da imaginação incontrolada. Publicidade

O filme “Papagaios”, do carioca Douglas Soares, vencedor do prêmio de melhor filme pelo júri popular e de melhor ator (Gero Camilo) no Festival de Gramado vem arrebatando plateias com sua mistura de suspense e humor para contar a história de um “papagaio de pirata” e seu aprendiz misterioso. É a atração da noite de quinta (30) e começa mais cedo, às 19h.

O escritor Jorge Amado (1912-2001), o cantor e compositor Dorival Caymmi (1914-2008) e o artista plástico Carybé (1911-1997) são os “3 Obás de Xangô”, documentário que aborda a relação fraterna dos ícones da baianidade, sintonizada no respeito ao candomblé, ao poder das mulheres e ao fascínio do mar. Sérgio Machado usa a voz de Lázaro Ramos para narrar uma história que evoca a memória afetiva e as raízes emocionais de um país, uma viagem emocionante que vem sendo celebrada e premiada pelo público e pela crítica. O filme é atração da sexta-feira (31), também às 20h. Publicidade

A valorização da herança africana se repete na essência de “Alma Negra - Do Quilombo ao Baile”, do carioca Flávio Frederico, programado para sábado (1), às 20h.



Foto: Divulgação



Outra obra muito aguardada é o instigante “Enterre Seus Mortes”, do paulistano Marco Dutra, estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano. O longa é uma adaptação do livro homônimo da escritora fluminense Ana Paula Maia, lançado em 2018 e conta a história de um removedor de animais mortos em uma rodovia perigosa. Será exibido na noite de despedida do festival, no domingo (2), quando também será realizada a noite de premiação. Publicidade

FESTAS

Depois de tantas emoções no Villa Rica, o festival convida o público a esticar a programação em eventos relaxantes no centro da cidade, apropriados para boas conversas e muitas risadas nas últimas horas de cada noite. Na quarta (29), o ponto de encontro é o Mata Bar, na Rua Belo Horizonte. Publicidade

Na quinta (30), o rolê é no Barbearia, na Benjamin Constant, com um show da Dupla 02 (Thalin e Enow), com seu projeto “Eterna Promessa Mixtape”. Na sexta (31), no Benditto Club, tem um show especial com Paulo Vitor Poloni e convidados, explorando a obra monumental de Dorival Caymmi.

Sábado (1º) é a vez da Banda Black Dog Funk apresentar o Especial Black Rio, também no Barbearia. Publicidade

OFICINA

Quem está disposto a acompanhar uma formação divertida e gratuita na área audiovisual a recomendação é participar da “Stop Motion para Crianças e Famílias”, com a oficineira Thaís “Tatu” Arcangelo. A atividade está programada para sábado (1º), às 9h, no Sabor&Ar, na Rua Aminthas de Barros, ao lado do Zerão. Publicidade

KINOCIDADÃO

As sessões especiais para grupo de escolares e de acolhidos em instituições de amparo serão realizadas entre segunda e sexta, sempre às 13h30 no Villa Rica, com a exibição das animações “Música das Esferas”, curta de Marco A.R. Alves, Luiz Cesar Arashiro e Fernando Uehara, e “O Sonho de Clarice”, longa de Guto Bicalho e Fernando Gutiérrez







Foto: Divulgação