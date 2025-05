Filha de Chester Bennington revela ser uma mulher trans

Draven Bennington, 22, filha de Chester Bennington, revelou neste sábado (15) que é uma mulher transgênero.



A artista mudou seus pronomes para "ela/dela" nas redes sociais e publicou uma carta aberta sobre sua transição de gênero.

"Como hoje é um dia de celebrar o amor e o que significa o amor verdadeiro, seja amor por um parceiro, uma parceira, família ou nosso amor-próprio, eu pensei que seria a ocasião perfeita para demonstrar meu amor por mim mesma", iniciou ela.





"Por muito tempo, eu tentei ser alguém, alguém que eu realmente não era no meu interior. Ignorar isso funcionou por um tempo, mas chegar continuamente à encruzilhada de ser feliz ou ser complacente era algo que eu não conseguia continuar", disse Draven Bennington.





A filha do saudoso vocalista do Linkin Park se assumiu como mulher trans em agosto do ano passado.

"Eu decidi tomar o caminho da felicidade e de ser verdadeira comigo mesma. Eu me assumi como mulher trans, comecei a terapia de reposição hormonal e foi a melhor decisão que tomei na minha vida", escreveu.



