Filo começa com propósito de aproximar festival da população londrinense

Um festival mais próximo da população de Londrina. Esta é a proposta do Festival Internacional de Londrina – FILO/etapa fevereiro que começou nesta quinta-feira (6), com o Cortejo FILO Folia pelas ruas do centro da cidade. “O festival tem essa característica de colocar espetáculos gratuitos nas ruas. Isso faz parte do conceito do festival, mas nesta edição, especificamente, fizemos uma opção por colocar a maioria da programação nas ruas, fazer uma edição mais festiva, onde toda a população possa participar”, afirmou Luiz Bertipaglia, coordenador artístico do FILO, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (7).





Esta etapa de fevereiro é uma continuação da realizada em dezembro, em homenagem aos 90 anos de Londrina. “É uma programação ampla e diversificada com vários espetáculos acontecendo na Concha Acústica e vários espaços da cidade. São dez dias de muitas possibilidades de as pessoas verem espetáculos de alta qualidade e as produções locais”, ressaltou Bertipaglia.

“Sempre buscamos fazer essa aproximação do nosso público e o festival. Não é à toa que o festival está fazendo 57 anos, e é um dos festivais mais antigos da América Latina", enfatizou o coordenador artístico.





A atriz Vera Holtz, que participa pela primeira vez do FILO, lembrou que o festival “faz parte da história do teatro brasileiro e que é importante levar o festival para a rua para as interrelações serem reaquecidas.”

Vera se apresenta nesta sexta-feira e sábado (8), no Teatro Ouro Verde, com o espetáculo “Ficções”, às 20h30. Os ingressos estão esgotados.





HOMENAGEM

Esta edição do festival presta uma homenagem à Nitis Jacon, criadora do FILO. A atriz, médica e ex-vice-reitora da UEL (Universidade Estadual de Londrina) idealizou evento em 1968, com o apoio de estudantes universitários.





A programação do FILO segue até o dia 16 de fevereiro com espetáculos e shows ratuitos na região central, entre a Concha Acústica e o Calçadão, e espetáculos nos teatros de Londrina.

SERVIÇO





Programação gratuita do FILO

Sábado (8)

Montagem de rua “Infernália”, Coletivo Ação Marginal

Horário: 11h, no Calçadão





Dia 12

Espetáculo “Fagulha”

Horário: 19h, entre a Concha Acústica e a Secretaria de Cultura





Dia 13

“Por um X”, solo do ator Den Machado

Horário: 19h, na Concha Acústica





Dia 15

Espetáculo infantil “Pegapegapetecabolabalão”

Horário: 11h, no Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde

Mais informações no site do FILO





